【總經焦點】美CPI超預期降溫，推估Fed升息循環結束！後市怎麼看？

美國 10 月 CPI 降至 3.2%，核心 CPI 降至 4.0%，都低於市場預期，強化市場對於升息循環已經結束的觀點，10 年期美債殖利率因此大跌 19 個基點至 4.42%，美股也出現強彈。Fed 12 月按兵不動的機率接近 100%，後市怎麼看？

一、 美國 10 月 CPI 降溫幅度超出市場預期

美國 10 月 CPI 月增率由 0.4% 降至 0.0%，低於市場預期的 0.1%，年增率由 3.7% 降至 3.2%，低於市場預期的 3.3%。在 8、9 月升至 3.7% 後，10 月通膨顯著回落，主要反映去年同期的高基期，以及本月汽油價格大跌 5%、電價漲勢趨緩。

扣除能源與食品後，10 月核心 CPI 月增率由 0.3% 降至 0.2%，低於市場預期的 0.3%，年增率由 4.1% 降至 4.0%，低於市場預期的 4.1%，且已連續七個月下跌。10 月核心通膨進一步降溫，主要反映屋主等值租金降溫，還有商品端的新車、二手車跌價，與服務端的旅館、汽車租賃、機票價格同時下跌。

由於 CPI 與核心 CPI 雙雙低於預期，強化市場對於升息循環已經結束的觀點，期貨市場定價 Fed 再次升息的機率降至不到 1%。數據公布後，10 年期美債殖利率應聲大跌，終場下跌 19 個基點至 4.42%，創 9/22 以來新低。

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二、 核心通膨 disinflation 仍是現在進行式

Fed 提出以三大項目來觀察通膨趨勢，即商品、租金、超級核心 (不含租金的服務項)，雖然指的是核心 PCE，但同樣的方式也可以套用到核心 CPI 上。

(1) 商品：10 月核心商品價格下跌 0.1%，連續五個月負成長，細項透露商品出現廣泛性的跌價現象，包括家具、汽車、電腦、智慧型手機等價格同步下跌。

(2) 租金：10 月屋主等值租金月增率由 0.6% 降回 0.4%，證明 9 月意外升溫是暫時的，並非趨勢的反轉。主要住所租金月增率連三個月持平在 0.5%。

(3) 超級核心：與就業市場的冷熱高度連動，也是 Fed 最在意的項目。10 月超級核心 CPI 月增率由 0.6% 降至 0.2%，從過熱到溫和。細項中，旅遊相關的住宿、機票、汽車租賃價格同步下跌。10 月醫療保險價格因年度統計調整，月增率從 9 月的 - 3.5% 升至 1.1%，但被醫生服務價格的疲弱給抵消。

綜合來看，商品跌價、租金降溫的趨勢並未改變，超級核心也會隨就業供需緊張緩解而回落，整體核心通膨 disinflation 仍是現在進行式。

三、 預估 11 月 CPI、核心 CPI 年增率還會進一步下跌

美國勞工統計局表定 12/12 公布 11 月 CPI，剛好是在 12/13 FOMC 決策日的前一天。永豐投顧預估 11 月 CPI 年增率將由 3.2% 降至 3.1%，主要反映汽油價格在 11 月進一步下跌。扣除能源與食品後，永豐投顧預估核心 CPI 年增率由 4.0% 降至 3.9%，若成真，將是 2021 年 5 月以來首見三字頭的核心通膨。

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四、 Fed 緊縮理由越來越薄弱，市場定價再升息的機率不到 1%

下次 FOMC 會議時間為 12/12~13，此前將公布 10 月核心 PCE 通膨，月增率可能落在 0.1%~0.2%，還會公布 11 月 NFP、11 月 CPI，就業、通膨可望延續近期的降溫趨勢，Fed 升息的理由將越來越薄弱，故永豐投顧維持 7 月就是 Fed 最後一次升息的判斷不變，升息循環或早已結束，預期 Fed 12 月仍會按兵不動。

往後 Fed 內部辯論的重點將從「還要再升幾碼」轉為「何時開始降息」。(推薦完整閱讀：CPI 降溫！台美股後市怎麼看？)

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