〈財報〉業績出現回春 外包製藥商Catalent第1季業績超標

康泰倫特 (Catalent)(CTLT-US) 周三 (15 日) 發布的第 1 季營收超出華爾街的預期。這家外包藥品製造商陷入困境的製藥和生物製劑業務顯示出改善的跡象。

該公司股價在周三盤前交易上漲近 6%。其調整後淨虧損也低於預期，顯示董事會變動後出現復甦的早期跡象。

Catalent 於 8 月開始檢討企業策略，並在與激進股東 Elliott Investment Management 達成和解後，在董事會增加了新成員。

該公司主要生產藥品、疫苗和基因療法，這三個關鍵設施面臨生產挑戰和監管檢查，問題不斷累積。

Catalent 在丹麥製藥商諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 旗下 Wegovy 的生產發揮至關重要的作用，為這款需求旺盛的減肥藥填充注射筆。

根據 LSEG 的數據，該公司的生物製品部門為客戶提供基因療法以及預充式註射器和小瓶的開發和製造服務，該部門營收為 4.47 億美元，超過分析師平均預期的 4.17 億美元。

其製藥和消費者健康部門的銷售額為 5.35 億美元，也超出 5.15 億美元的預期。

Catalent 周一 (13 日) 表示，由於與其收購消費者健康和生物模態部門相關的約 7 億美元商譽減損費用，將延後向美國證券監管機構提交第 1 季財報，但於周三提交初步結果。

該公司本季淨虧損 7.15 億美元，其中包括費用。

調整後淨虧損 1900 萬美元，合每股虧損 10 美分，低於預期的每股虧損 14 美分。

第 1 季初步營收下降 4% 至 9.82 億美元，但也超出分析師平均預期的 9 億 3914 萬美元。