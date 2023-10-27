〈財報前瞻〉雪佛龍Q3業績將改善 合併Hess關鍵時刻 市場翹首盼望

雪佛龍 (CVX-US) 周五 (27 日) 將在其歷史上的關鍵時刻公布第三季財報，因為雪佛龍甫宣布收購 Hess (HES-US)，其資產包含南美產油國蓋亞 (Guyana) 大型離岸油田探勘計畫的 30% 股權，令雪佛龍蛻變成頂級綜合能源公司。

由於油價上漲，雪佛龍第三季業績可望較上一季改善，但仍低於 2022 年水準。雪佛龍預期第三季 EPS 3.70 美元、營收 510 億美元，較去年同期的 EPS 5.56 美元、營收 670 億美元下降。

雪佛龍股價自 1 月達到 189 美元峰值就一路掙扎，報公佈前，其交易價格約為 154 美元， 華爾街似乎對 Hess 收購交易持懷疑態度，因為該交易對 Hess 估值的本益比高於其他近期的石油和天然氣交易。

雪佛龍表示，有鑑於在蓋亞的大型項目正在進行中，Hess 的成長率較高，所以公司對其開出較高的收購價。但合併也伴隨著風險，因此自交易宣布以來，雪佛龍股價一直下行。

另外，雪佛龍股票也存有其他風險，因為雪佛龍在一些受制裁或衝突地區展開項目，包括在以色列附近地中海的一個大型天然氣項目，該項目在本月初哈馬斯發動攻擊後就陷入停滯。

另外，位於哈薩克的一個擴建項目的進度也遭推遲。由於俄烏戰爭限制了俄羅斯對歐洲的出口，因此哈薩克產油國的地位越來越重要。

雪佛龍也在委內瑞拉尋求石油鑽探項目，美國近期同意放寬對其制裁，以換取委國進行更公平的總統大選，此點有利雪佛龍在該國的鑽探。投資者將留意雪佛龍這些項目的進展，以及雪佛龍是否打算擴大其國際業務。