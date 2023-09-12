統一超9月淡季不淡 Q3有望迎來最旺一季

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 甫公布 8 月合併營收 275.1 億元，月減 1.4%，年增 7.24%，創單月次高紀錄，反映暑期傳統旺季帶動；進入 9 月後，由於氣溫仍相對高，再加上開學季、中秋送禮檔期陸續報到，法人看好，9 月淡季不淡，依目前市況熱度預期，有望續創同期新高，第三季創單季新猷可期。

統一超台灣 7-ELEVEN 8 月積極掌握暑假旅遊、父親節、七夕情人節、中元節、防颱與開學備品等相關商機，鮮食、咖啡、包裝零食和麵食需求量大增，相關類別業績成長 10-30%。

尤其台灣 7-ELEVEN 經營 OPEN POINT 生態圈有成，至今已涵蓋 300 個品牌通路、48 萬家特約商店，8 月又加強推廣日本 Ponta 跨境旅遊集點護照服務，服務人次逐月倍增，平均會員人均貢獻持續創同期新高，今年以來累計成長已近 20%。

進入 9 月後，統一超表示，隨著開學季、中秋節、換季食飲與用品生活需求升溫，台灣 7-ELEVEN 將持續藉由話題商品與主題式全店行銷活動刺激買氣，並以擁有 1650 萬會員的 OPEN POINT 生態圈，串聯 i 預購、i 划算、OPEN NOW 等數位服務工具。

法人認為，統一超架構的生活型服務平台有利鞏固會員消費，隨著暑期旺季熱度延續至 9 月，不排除 9 月營收有望續創同期高，並推升整體第三季表現創下最旺一季。