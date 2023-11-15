鴻海旗下鴻佰參加超級計算大會 展出全新液冷AI伺服器

2023 年超級計算大會 (SC23) 自 11 月 14 日至 16 日在美國科羅拉多州舉行，鴻海 (2317-TW) 旗下鴻佰科技 (Ingrasys) 也展出為下一代人工智慧 (AI) 應用和服務所建構的全新液冷 AI 伺服器。

鴻佰表示，隨著人工智慧和高性能運算需求超速推升，全球數據中心皆面臨電力需求不斷增加，冷卻技術之挑戰也更加嚴峻，為此，公司致力於開發環保液冷解決方案，以提高數據中心的效率及可持續性，並為客戶在多變的全球巿場上，隨時提供最適切的解決方案。

在 SC23 的展會中，鴻佰展示了最新的人工智慧液冷伺服器 GB6181，該伺服器搭載了八個 NVIDIA H100 Tensor Core GPU，為龐大規模的人工智慧和大型語言模型 (LLM, Large Language Model) 之推理和訓練，提供了傑出的 32 petaFLOPS(每秒 1000 兆次的浮點運算) 性能，還可以輕鬆集成到客戶數據中心部署的 OCP ORv3 架構中。

而模組化伺服器系列新產品 SV1123A 和 SV1143A 也在展中初次亮相，這兩款高密度的 1 節點和 2 節點模組化伺服器採用液冷技術，並支援 NVIDIA 最新的 PCle GPU，如 NVIDIA L40S 和 NVIDIA L4 Tensor Core GPU，為卓越的人工智慧和圖形性能提供支援；前置靈活的模組允許 E1.S、U.2 和兩個 PCIe 形式的不同配置，滿足各種需求和應用。

此外，鴻佰也展出 OCP ORv3 側邊液冷解決方案 LA0763，具有高達 76kW 的強大冷卻能力，並配備了模組化的 RPU（reservoir and pumping unit）以及散熱器，可以與 IT 機櫃共同無縫部署，不需要修改數據中心既存基礎設施，節省數據中心運營商部署時間、提高冷卻能力的同時，能保持連續營運。

鴻佰其他創新展示還包括採用 NVIDIA Spectrum-2 以提供高輸送量和低延遲的 NVMe-oF 存儲系統、以及配備 NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip 和 NVIDIA Grace CPU Superchip 的 HPC 伺服器，以滿足生成式 AI 不斷增長的需求，並以沉浸式冷卻技術顯著降低資料中心功耗。