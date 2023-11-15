追趕富裕潮流！有錢人都在買台股，你還不跟上？

你是否會好奇高資產族群的資產佈局？為何他們財富不斷增長？根據資誠聯合會計師事務所與中國信託銀行合作的《2022 臺灣高資產客群財富報告》顯示，截至 2021 年，台灣高資產客群中擁有 1.5 億以上資產的客戶中，在疫情爆發後的這四年間，有高達 98% 的人經歷了財富的擴大。這種驚人的成長主要歸功於他們在金融商品上的精明投資。

顯示出了富者恆富的現實

高資產規模門檻分成兩類，一種是身家財富扣除自住房地產之後，身上資產規模超過 3000 萬以上的人，隨時都可以拿出 3000 萬出來進行投資。另外一種是更頂級的 1.5 億以上，在疫情發生到現在這四年期間，這些高資產族的總資產從 21.38 兆元增加到 34.88 兆元，年化成長率是 18%，這是一個很讓人吃驚的數字！

（參考數據及圖片：資誠聯合會計師事務所《2022 臺灣高資產客群財富報告》）

進一步觀察其財富變化的主因，受益於經濟成長以及資本市場持續熱絡的帶動下，理財目標中以「財富增值」為首的比例攀升至最高，而「財富保值」則下滑至次席，顯示高資產客戶在財富管理方面的態度轉變更加積極。儘管我們目前的財富可能與高資產族群仍有些許差距，但值得注意的是，藉由見賢思齊的概念，我們可以了解到他們在財富規劃方面的策略，將之視為自身的參考與借鑑。

（參考數據及圖片：資誠聯合會計師事務所《2022 臺灣高資產客群財富報告》）

高資產族群的配置以台股為主

高資產客群如何積累財富？前三大來源包括企業經營與分紅、金融產品投資以及財富傳承或家族贈與。在 2021 年，透過金融產品投資累積財富的人數顯著增加。投資工具方面，台股佔比 59％居首，其次是儲蓄及現金管理型投資、共同基金、保險等。特別值得注意的是，40 歲以下的高資產客群中，持有台股的比例高達 74%。同時，擁有 1.5 億資產的高資產客群相對於低於 1.5 億的客群，更傾向少投資於儲蓄及現金管理型投資。

（參考數據及圖片：資誠聯合會計師事務所《2022 臺灣高資產客群財富報告》）

（參考數據及圖片：資誠聯合會計師事務所《2022 臺灣高資產客群財富報告》）

這樣的結果是否出乎意料？相較於境外商品，台股不僅可以避免匯率風險，而且在一直表現不俗的情況下，成為一個具有資產增值潛力的選擇。值得一提的是，高資產客群中，有近七成傾向依賴財富管理機構的建議作為財務決策的參考。這裡不必覺得只有高資產族群才需要尋求專業意見，透過有限資源借助專業力量，是實現個人資產目標的可行途徑。

（文章來源：永誠資產管理處）

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