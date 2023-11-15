鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為23.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華航(2610-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.68元，其中最高估值1.92元，最低估值1.18元，預估目標價為23.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.92
|1.51
|1.05
|最低值
|1.18
|0.51
|1.05
|平均值
|1.61
|0.99
|1.05
|中位數
|1.68
|0.93
|1.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|187,240,000
|197,727,990
|169,064,000
|最低值
|183,196,000
|175,168,000
|169,064,000
|平均值
|185,480,140
|186,536,000
|169,064,000
|中位數
|185,742,270
|186,712,000
|169,064,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.48
|1.67
|0.03
|-0.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|150,722,471
|138,841,403
|115,250,550
|168,444,160
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤後〉台積電率電金強攻 開高再漲213點大盤站上萬七大關
- 外資近5日賣超個股
- 航空業熱絡 華航、星宇談後市多項客運新動能
- 〈台股盤前〉指數站穩均線多頭排列 年線上升具支撐力道
- 〈台股盤前要聞〉台台併好日子敲定、10月定期定額再創高 今日必看財經新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。