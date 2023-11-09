〈台股盤前〉指數站穩均線多頭排列 年線上升具支撐力道

台股近期從低點強彈，在外資買盤持續湧進下，指數站上所有均線，並朝多頭排列邁進，年線上升至 15928 點，具支撐力道，惟技術面乖離過大，權值股上攻有限，將以中小型股類股輪動。

台股昨 (8) 日由聯發科 (2454-TW) 領軍 AI 概念股強勢飆漲，指數開高走高，終場上漲 55.88 點，收在 16740.83 點，站穩半年線，並重返 16700 點整數關卡，成交值擴增至 2744.33 億元。三大法人昨天共計買超 57.9 億元。其中外資買超 37.6 億元。

美股方面，四大指數週三 (8 日) 漲跌互見，道瓊收跌 40.33 點或 0.12%、那指上漲 10.56 點或 0.08%、標普小漲 4.4 點或 0.1%、費半也以小幅收漲作收。

市場消息部分，華航 (2610-TW) 受惠航空旅運需求強勁復甦，第三季稅後純益 22.97 億元，季減約 30%，年增 1723.9%，每股純益 (EPS)0.38 元，前三季稅後純益 68.98 億元，年增 90.62%，EPS 1.15 元。

研調機構集邦科技 (TrendForce) 發布報告指出，隨著庫存壓力緩解，2024 年全球筆電市場將恢復至健康的供需循環，並重返成長軌道，預估全年出貨量可達 1.72 億台，年增 3.2%。法人看好，宏碁、華碩、廣達、仁寶等筆電供應鏈將迎來復甦。