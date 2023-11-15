鉅亨速報 - Factset 最新調查：美時(1795-TW)EPS預估上修至15.8元，預估目標價為332.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美時(1795-TW)做出2023年EPS預估：中位數由15.8元上修至15.8元，其中最高估值18.41元，最低估值14.47元，預估目標價為332.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18.41
|23.09
|21.09
|15.7
|最低值
|14.47
|17.26
|21.09
|15.7
|平均值
|15.93
|19.22
|21.09
|15.7
|中位數
|15.8
|18.71
|21.09
|15.7
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18,059,000
|20,991,000
|18,996,000
|最低值
|16,504,000
|17,448,000
|18,996,000
|平均值
|17,120,250
|19,140,500
|18,996,000
|中位數
|17,014,500
|19,035,000
|18,996,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.59
|5.5
|4.22
|2.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,632,772
|12,649,189
|10,728,583
|9,174,740
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1795/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。