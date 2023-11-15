鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.67元下修至6.55元，其中最高估值10.21元，最低估值5.66元，預估目標價為250元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.21
|12.07
|13.98
|最低值
|5.66
|6.36
|9.34
|平均值
|6.76
|9.36
|11.85
|中位數
|6.55
|9.33
|11.77
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|27,630,000
|30,073,190
|35,255,000
|最低值
|24,266,000
|24,253,580
|27,890,000
|平均值
|25,010,100
|27,648,610
|31,434,570
|中位數
|24,879,000
|27,537,600
|31,327,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.98
|10.36
|6.05
|6.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。