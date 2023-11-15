鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至6.55元，預估目標價為250元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.67元下修至6.55元，其中最高估值10.21元，最低估值5.66元，預估目標價為250元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 10.21 12.07 13.98
最低值 5.66 6.36 9.34
平均值 6.76 9.36 11.85
中位數 6.55 9.33 11.77

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 27,630,000 30,073,190 35,255,000
最低值 24,266,000 24,253,580 27,890,000
平均值 25,010,100 27,648,610 31,434,570
中位數 24,879,000 27,537,600 31,327,550

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 12.98 10.36 6.05 6.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,314,648 27,265,162 21,266,659 20,209,798

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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