【量大強漲股整理】MSCI調整權重後，該留意那些重點，挖掘潛力股?

美股四大指數勁揚，帶動今日台股開高震盪走高，終場指數上漲 213.07 點，收在 17128.78 點，成交量擴增至 3779.6 億元。

看一下三大法人: 外資大舉買超 469.4 億元；自營商買超 7.31 億元；投信翻空賣超 36.16 億元；三大法人合計買超 440.55 億元。

今日台股開盤高漲 123.91 點，一舉攻克萬七大關，最高至 17143.88，登上 3 個月高點，漲幅超過 220 點，收量增紅 K 棒，盤面一片紅通通，權值股走勢強勁，盤面上 IC 設計、AI、MSC 新增股、車電、財報佳等個股輪動；今日適逢台指期結算日，外資近期偏多操作，尾盤出量拉高跡象；美國 10 月 CPI 年增 3.2%，低於市場預期，升息周期可能已終結，並預估明年第二季尾開始降息；大盤目前多頭可用之兵充裕，大型權值股接力表態，呈現良性輪動格局，總統大選已經開始倒數，據歷史經驗，歷屆總統大選前 60 日台股漲勢最強勢，依現況今年很有機會拚出「千點行情」，站穩 17,000 點、要再破整數關卡，仍待成交量有效放大，市場和外資偏多的心態要明確，挑戰今年高點 17463.76，甚至萬八大關。

個股方面，權值股，(2330-TW)台積電，上演加碼現金股利行情，上漲 9 元，收在 581 元，市值重返 15 兆元、 (2454-TW) 聯發科，表現強勢，收 908 元，上漲 3 元，再創波段新高；IC 設計族漲跌互見， IC 類股裡的千金股遭殃，(5274-TW)信驊、(4966-TW)譜瑞 - KY、(5269-TW)祥碩、(3443-TW)創意，同步收黑，反倒是中低價股表現不俗，(2363-TW)矽統、(2388-TW) 威盛，收盤漲幅都超過 5%、(3545-TW)敦泰，站回百元關卡；MSCI 明晟公布最新半年度調整，股王 (3661-TW) 世芯 - KY，新增至【全球標準指數】，但股價不給面子，開盤沒多久由紅翻黑，收盤跌 5.48％；(3715-TW)定穎投控，周五解禁，新增至【全球小型指數】，站回 9 字頭關卡；記憶體族群則是迎來價格止跌回升的好消息，(2344-TW)華邦電，帶量上攻，一度碰及漲停、(3006-TW)晶豪科、(4967-TW)十銓，同步向上個股呈現輪動。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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