MSCI半年度調整有什麼影響？最新成分股有哪些？

MSCI 是全球第一家指數公司，現已更名為明晟公司，和富時、標準普爾同為知名的指數公司，指數公司會將全世界各國上市公司按照市值、流動性等數據編制各種指數，供共同基金、ETF 及法人機構作為參考，目前和 MSCI 指數相關的標的價值超過 15 兆美元，全球超過 1300 支 ETF 追蹤 MSCI 編製的指數。

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MSCI 會在每年 2, 5, 8, 11 月進行指數的權重和成分股調整，2 月和 8 月為季度調整，而 5 月和 11 月為半年度調整，調整幅度通常較大。MSCI 今年 11 月份半年度調整將在 11/30 收盤生效，根據歷史經驗，13:25~13:30 的最後集合競價時段，MSCI 成分股股價易出現大幅波動，當天常常有成分股出現超過 3% 的上漲或下跌波動，請投資人多多留意！本次重點如下：

(1) 台股在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 15.1%「下調」至 15.07%；在「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 17.28%「下調」至 17.22%；另外，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.60%「上調」至 1.61%。

(2) MSCI 台灣指數成份股，此次新增世芯 - KY(3661-TW)，剔除巨大 (9921-TW)，MSCI 指數成分股維持 90 檔。

(3) MSCI 全球小型指數成分股則新增：營邦 (3693-TW)、碩天 (3617-TW)、定穎投控 (3715-TW)、巨大 (9921-TW)、愛山林 (2540-TW)、旺矽 (6223-TW)、北基 (8927-TW)、矽統 (2363-TW) 這 8 檔。

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