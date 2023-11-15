台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 11/15
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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5292   華懋        11/15  初上市      11/09-11/13       820   68.00     68.00  群益金鼎   01     11/14    328539
8028   昇陽半導體  11/20  上市增資    11/14-11/16      1800   45.00     45.00  富邦       01     11/17
4768   晶呈科技    11/21  上櫃增資    11/15-11/17       366  130.00    130.00  國票       01     11/20

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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