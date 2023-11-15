美中兩國決定啟動「21世紀20年代強化氣候行動工作組」

美中兩國在周三（15 日）發表加強合作因應氣候危機的陽光之鄉聲明，決定啟動「21 世紀 20 年代強化氣候行動工作組」，展開對話與合作，以加速 21 世紀 20 年代的具體氣候行動。

據央視新聞報導，工作組將聚焦聯合聲明和聯合宣言中確定的合作領域，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省 / 州和城市、毀林以及雙方同意的其他主題。

以下是聲明全文：

關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明

重溫習近平主席和拜登總統在印尼峇里島會晤，中美雙方重申致力於合作並與其他國家共同努力應對氣候危機。為此，中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使約翰 · 克里於 2023 年 7 月 16—19 日在北京、11 月 4—7 日在加利福尼亞陽光之鄉舉行會談，並發表以下聲明：

一、中美兩國回顧、重申並致力於進一步有效和持續實施 2021 年 4 月中美應對氣候危機聯合聲明和 2021 年 11 月中美關於在 21 世紀 20 年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言。

二、中美兩國認識到，氣候危機對世界各國的影響日益顯著。面對政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第六次評估報告等現有最佳科學發現的警示，兩國致力於有效實施聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定，體現公平以及共同但有區別的責任和各自能力的原則，考慮不同國情，根據巴黎協定第二條所述將全球平均氣溫上升控制在低於 2℃之內並努力限制在 1.5℃之內，包括努力保持 1.5℃可實現，達成該協定的目的。

三、中美兩國致力於有效實施巴黎協定及其決定，包括格拉斯哥氣候協議和沙姆沙伊赫實施計畫。兩國強調，公約第 28 次締約方大會（COP28）對於在這關鍵十年及其後有意義地應對氣候危機至關重要。兩國認識到，兩國無論是在國內應對措施還是共同合作行動方面對於落實巴黎協定各項目標、推動多邊主義均具有重要作用。為了人類今世後代，兩國將合作並與公約和巴黎協定其他締約方一道直面當今世界最為嚴峻的挑戰之一。

四、中美兩國決定啟動「21 世紀 20 年代強化氣候行動工作組」，開展對話與合作，以加速 21 世紀 20 年代的具體氣候行動。工作組將聚焦聯合聲明和聯合宣言中確定的合作領域，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省 / 州和城市、毀林以及雙方同意的其他主題。工作組將就控制和減少排放的政策、措施和技術進行信息交流，分享各自經驗，識別和實施合作項目，並評估聯合聲明、聯合宣言和本次聲明的實施情況。工作組由兩國氣候變化特使共同領導，兩國相關部委和政府機構的官員以適當方式參加。

五、中美兩國將於 COP28 之前及其後在工作組下重點加速以下具體行動，特別是切實可行和實實在在的合作計劃和項目。

能源轉型

六、在 21 世紀 20 年代這關鍵十年，兩國支持二十國集團領導人宣言所述努力爭取到 2030 年全球可再生能源裝機增至三倍，並計劃從現在到 2030 年在 2020 年水平上充分加快兩國可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代，從而可預期電力行業排放在達峰後實現有意義的絕對減少。

七、雙方同意重啟中美能效論壇，以深化工業、建築、交通和設備等重點領域節能降碳政策交流。

八、中美兩國計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，就共同商定的議題開展交流，推動二軌活動，加強務實合作。

九、兩國爭取到 2030 年各自推進至少 5 個工業和能源等領域碳捕集利用和封存（CCUS）大規模合作項目。

甲烷和其他非二氧化碳溫室氣體排放

十、兩國將落實各自國家甲烷行動計劃並計劃視情細化進一步措施。

十一、兩國將立即啟動技術性工作組合作，開展政策對話、技術解決方案交流和能力建設，在各自國家甲烷行動計劃基礎上制定各自納入其 2035 年國家自主貢獻的甲烷減排行動 / 目標，並支持兩國各自甲烷減 / 控排取得進展。

十二、兩國計劃就各自管理氧化亞氮排放的措施開展合作。

十三、兩國計劃在基加利修正案下共同努力逐步減少氫氟碳化物，並致力於確保生產的所有製冷設備採用有力度的最低能效標準。

循環經濟和資源利用效率

十四、認識到循環經濟發展和資源利用效率對於應對氣候危機的重要作用，兩國相關政府部門計劃盡快就這些議題開展一次政策對話，並支持雙方企業、高校、研究機構開展交流討論和合作項目。

十五、中美兩國決心終結塑料污染並將與各方一道制訂一項具有法律約束力的塑料汙染（包括海洋環境塑料汙染）國際文書。

地方合作

十六、中美兩國將支持省、州和城市在電力、交通、建築和廢棄物等領域開展氣候合作。雙方將推動地方政府、企業、智庫和其他相關方積極參與合作。兩國將通過商定的定期會議，進行政策對話、最佳實踐分享、信息交流並促進項目合作。

十七、中美兩國計劃於 2024 年上半年舉辦地方氣候行動高級別活動。

十八、雙方歡迎並贊賞兩國已開展的地方合作，並鼓勵省、州和城市開展務實氣候合作。

森林

十九、雙方承諾進一步努力，以到 2030 年停止和扭轉森林減少，包括通過規管和政策手段全面落實並有效執行各自禁止非法進口的法律。雙方計劃包括在工作組下討論交流如何增進努力，以加強這一承諾的落實。

溫室氣體和大氣汙染物減排協同

二十、兩國計劃合作推動相關政策措施和技術部署，以加強溫室氣體與氮氧化物、揮發性有機物和其他對流層臭氧前體物等大氣汙染物排放的協同控制。

2035 年國家自主貢獻

二十一、重申國家自主貢獻由國家自主決定的性質，回顧巴黎協定第四條第 4 款，兩國 2035 年國家自主貢獻將是全經濟范圍，包括所有溫室氣體，所體現的減排符合全球平均氣溫上升控制在低於 2℃之內並努力限制在 1.5℃之內的巴黎溫控目標。

COP28

二十二、中美兩國將會同阿拉伯聯合酋長國邀請各國參加在 COP28 期間舉行的「甲烷和非二氧化碳溫室氣體峰會」。

二十三、中美兩國將積極參與巴黎協定首次全球盤點，這是締約方對力度、落實和合作進行回頭看的重要機會，以符合巴黎協定溫控目標，即將全球平均氣溫上升控制在低於 2℃之內並努力限制在 1.5℃之內，並與締約方決心保持 1.5℃溫控目標可實現相一致。

二十四、兩國致力於共同努力並與其他締約方一道，以協商一致方式達成全球盤點決定。兩國認為，該決定：

——應體現在實現巴黎協定目標方面取得的實質性積極進展，包括該協定促進了締約方和非締約方利益攸關方的行動，以及世界在溫升軌跡方面相比沒有協定明顯處於較好的狀況；

——應考慮公平，並參考現有最佳科學，包括最新 IPCC 報告；

——應在各個主題領域保持平衡，包括回顧性和響應性要素，並與巴黎協定設計保持一致；

——應體現實現巴黎協定目標需要結合不同國情，在行動和支持方面大幅增強雄心和加強落實；

——應在能源轉型（可再生能源、煤 / 油 / 氣）、森林等碳匯、甲烷等非二氧化碳氣體，以及低碳技術等方面發出信號；

——認識到國家自主貢獻的國家自主決定性質並回顧巴黎協定第四條第 4 款，應鼓勵 2035 年全經濟範圍國家自主貢獻涵蓋所有溫室氣體；

——應體現適應至關重要，並輔以一項強有力的決定，以提出一個有力度的全球適應目標框架——加速適應，包括制定目標 / 指標以加強適應有效性；為發展中國家締約方提供早期預警系統；加強關鍵領域（例如糧食、水、基礎設施、健康和生態系統）適應努力；

——應注意到發達國家預期 2023 年實現 1,000 億美元氣候資金目標，重申敦促發達國家締約方將其提供的適應資金至少翻倍；期待 COP29 通過新的集體量化資金目標；並使資金流動符合巴黎協定目標；

——應歡迎並贊賞過渡委員會關於建立解決損失和損害問題的資金安排，包括為此設立一項基金的建議；

——應強調國際合作的重要作用，包括氣候危機的全球性要求盡可能廣泛的合作，而這種合作是實現有力度的減緩行動和氣候韌性發展的關鍵推動因素。

二十五、中美兩國致力於進一步加強對話、協作努力，支持主席國阿聯成功舉辦 COP28。