〈能源盤後〉供應數據發布前 原油多空交錯 WTI回吐早盤漲幅收平

國際油價周二 (14 日) 多空交錯，美國基準的 WTI 原油價格持平作收，但全球基準的 Brent 原油價格收低。交易員正等待能源資訊局 (EIA) 明日將發布的石油供應報告，其內容涵蓋兩周。

數據顯示美國 10 月通膨率沒有變化後，美元走疲，提供 WTI 原油價格早盤支撐力，但在國際能源署 (IEA) 稱明年石油需求將放緩後，油價回吐了早盤漲幅。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格持平，收每桶 78.26 美元，盤中高點在 79.77 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 5 美分或近 0.1%，報每桶 82.47 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.22 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.1%，收每加侖 2.84 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌近 2.9%，收每百萬 Btu 3.11 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，IEA 月報中透露的需求前景不太樂觀，加上 EIA 將發布兩周份的供應數據，交易者加倍設定倉位，導致油價自盤中高點回落。

儘管如此，「在軟著陸希望下， 11 月迄今的股市處於風險基調，因此，在 EIA 數據顯示成品油的消費者需求數據良好之前，到周末的風險偏向上行。」

EIA 因執行系統升級計畫，上周推遲發布石油供應數據周報，預計 11 月 15 日公布涵蓋兩周的數據，即 11 月 3 日止的一周加上 11 月 10 日止的一周。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期兩周美國原油庫存合計增加 450 萬桶、汽油庫存合計減少 130 萬桶，以及餾分油供應減少 270 萬桶。

價格期貨集團高階分析師 Phil Flynn 周二指出，「過去以低報需求而聞名」的 IEA 現在表示，今年全球石油需求將創下 1.02 億桶 / 日的歷史新高。

IEA 周二將今年需求成長預期上調 10 萬桶 / 日至 240 萬桶 / 日，使每日石油需求總量達 1.02 億桶。

然而，因應全球成長放緩和利率維持在高位，IEA 預期明年需求和供應均會放緩。2024 年整體供應量預計將增加 160 萬桶 / 日，平均達每日 1.034 億桶；同時，明年需求預計將增加 93 萬桶 / 日，平均達每日 1.029 億桶，出現小幅供應過剩。

ING 大宗商品分析師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 上周五報告指出，上周「極度」拋售導致 WTI 和 Brent 原油跌至 7 月中旬以來的最低水準，因此原油價格本應反彈。

「雖然基本面可能不像最初想像的那麼樂觀，但仍具有支撐性，因為今年剩餘時間市場仍可能供應不足。如果沙烏地阿拉伯延長自願減產措施，那麼明年初供應過剩的情形甚至可能被消除。」他們寫道。

在 OPEC + 現有的基礎上，沙烏地阿拉伯於 7 月又實施自願減產 100 萬桶 / 日的措施，並已延續至年底。11 月 26 日舉行的 OPEC+ 會議將是市場焦點，交易員關注沙烏地阿拉伯是否會將減產措施延續至 2024 年。