〈能源盤後〉連漲3日 原油收創一周高點

在因對需求前景的擔憂而連續三周走跌後，國際油價周一 (13 日) 收高，美國基準的 WTI 原油和全球基準的 Brent 原油均收創一周最高點。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.09 美元或 1.4%，收每桶 78.26 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.09 美元或 1.3%，報每桶 82.52 美元。

根據道瓊市場數據，近月 Brent 和 WTI 均收在 11 月 6 日以來最高價位。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.24 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 2.84 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.4%，收每百萬 Btu 3.20 美元，上周大跌 13.7%。

市場驅動力

美 City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，美國和中國出現需求放緩跡象，抵消了石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 持續的供應削減，以及以加戰爭蔓延至其他石油富有國導致中東供應中斷的可能性。「但隨著油價回調，大部分負面影響可能已經反映在價格上了。」

Brent 和 WTI 上周跌逾 4%，為連續第三周下跌，上周原油交易價格觸及 7 月中旬的水準，即 10 月 7 日哈馬斯襲擊以色列南部後所帶來的風險溢價全數抹除。上周五原油價格反彈，部分係因伊拉克的言論帶給油價支撐力。

儘管分析師仍警告，中東局勢仍有可能造成油價劇烈上漲，但目前市場對以哈戰爭擴散引起更廣泛地區衝突、從而擾亂中東原油供應的擔憂已經消退。

凱投宏觀 (Capital Economics) 商品經濟學家 Edward Gardner 指出，上周 Brent 原油價格類似看漲期權和看跌期權的隱含波動率之間的價差大幅下降。「事實上，投資人對價格下行風險的重視程度高於上行風險的溢價。」他指出，近月原油期貨價格與下一個月的原油期貨價格之間的溢價已經縮小或消失，表明投資者對供應的擔憂有所減輕。

OPEC 月度報告

OPEC 將今年石油需求成長預測自上個月估計的 240 萬桶 / 日上調至 250 萬桶 / 日。2024 年的石油需求仍預期增加 220 萬桶 / 日，維持上個月的評估。

供應方面，OPEC 將今年非 OPEC 國家的供應增長自 170 萬桶 / 日上調至 180 萬桶 / 日；2024 年非 OPEC 國家的供應增長預期維持 140 萬桶 / 日。

Gardner 表示，投資者正在期待 11 月 26 日舉行的 OPEC+ 部長會議，因俄羅斯也將出席，可能限制進一步的下跌。

但他仍預期未來幾個月石油市場將保持良好平衡，但倘若油價下跌幅度擴大，OPEC + 可能會決定進一步削減供應。凱投宏觀仍預期今明兩年 Brent 價格以每桶 85 美元作收。

中東供應

《路透》報導，伊拉克石油部長 Hayan Abdel-Ghani 周日預計，3 天內可以達成協議，恢復庫德地區油田的石油生產。

StoneX 堪薩斯城能源團隊周一報告指出，這意味自 3 月底以來一直處於關閉的「伊拉克 - 土耳其」管道將恢復石油出口，45 萬桶 / 日的原油將重返市場。先前該原油流動中斷後，令全球原油整體供應更緊繃，因此恢復流動應有助於紓解原油緊繃狀況，在油價下跌之際，這是更利空的消息。

