〈來頡法說〉Wi-Fi 7新品明年下半年量產 營運審慎樂觀

PMIC 業者來頡 (6799-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理孟慶達指出，第四季營收大致持平，預期 Wi-Fi 7 新品明年下半年量產，且除了主要龍頭平台外，其他三大平台也都有配合設計，審慎樂觀看待明年營運。

孟慶達表示，目前看第四季營收持平，但如果消費性產品需求改善，營收有可能再往上，展望明年，預期景氣會逐步復甦，下半年隨著產業庫存清空、客戶拉貨力道增加，營運會更有信心，期望盡快回到增長趨勢。

來頡長年深耕網通產品，持續開發高 / 低壓大電流產品，隨著 Wi-Fi 7 技術問世，除了配合大客戶開發，也因 Wi-Fi 7 時代百家爭鳴，包括高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 與瑞昱 (2379-TW) 等都推出相對應平台，來頡也都有配合。

孟慶達舉例，Wi-Fi 6/6E 就像兩條高速公路，Wi-Fi 7 就變成三條高速公路，整體系統也複雜化，帶動 PMIC 用量增加，預期 Wi-Fi 7 PMIC 用量會增加至 20 幾顆，相較先前 10 幾顆明顯增加。

除了 PMIC 用量增加，由於 Wi-Fi 6/6E 製程採用 28/14 奈米，Wi-Fi 7 可能採用 7 奈米，對 PMIC 要求也更多。

USB Type-C 方面，孟慶達看好，Type-C 在 iPhone 導入後、未來將作為主要數據傳輸技術，且明年 USB PD EPR 規格提升，將刺激新一輪需求，從最早的 20 伏 5 安培 100 瓦，提升至 28 伏 5 安培 140 瓦、甚至未來 48 伏 5 安培 240 瓦，來頡都可提供相關產品，也透過與業界配合，從 PC 周邊跨入筆電品牌。