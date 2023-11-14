寶成Q3獲利超越上半年創10季新高 前三季EPS 3.59元

寶成 (9904-TW) 今 (14) 日公布最新財報，第三季稅後純益 60.83 億元，創 10 季來新高，季增 73.47%，年增 6.19%，單季每股純益 2.06 元；前三季稅後純益 105.81 億元，每股純益 3.59 元。

寶成第三季營收 582.96 億元，毛利率 23.95%，季增 0.18 個百分點，年減 1.21 個百分點，稅後純益 60.83 億元，季增 73.47%，年增 6.19%，單季每股純益 2.06 元。

寶成前三季營收 1857.58 億元，毛利率 23.9%，年減 0.2 個百分點，前三季稅後純益 105.81 億元，年減 31.41%，每股純益 3.59 元。

寶成指出，前三季營收下滑，主要是消費信心疲弱與產業庫存調整，影響鞋類製造業務營運表現，抵銷運動用品零售及品牌代理業務的銷售復甦態勢。鞋類製造業務為前三季營收主要來源，在高端產品訂單相對穩健的支持下，鞋類產品的平均售價溫和增長，但全球經濟情勢變數仍存，加上高基期效應，出貨雙數因而下降，使前三季鞋類製造業務占營收比重下降至 63.2%。

運動用品零售及品牌代理業務方面，得益於主要營運地區的零售環境復甦，實體門店客流有所回升，數位銷售動能保持強勁，以及去年同期基期較低，2023 年前三季整體銷售較去年同期增長 41.66 億元或成長 6.6%，占合併營業收入比重增加至 36.4%。

寶成在營業外收入及支出方面，2023 年前三季依權益法認列的投資收益為 83.18 億元，較 2022 年同期減少 23.36 億元，主要由於今年年前三季認列直、間接持股 18.09% 之南山人壽保險股份有限公司相關轉投資收益為 67.48 億元，較去年同期減少 21.73 億元。此外，淨外幣兌換利益也較去年同期減少 5.44 億元等，因此寶成工業 112 年前三季營業外淨收益為 105.31 億元，較去年同期減少 33.01 億元，衰退 23.9%。

寶成指出，隨著主要國家升息循環漸近尾聲，產業庫存去化持續進展，寶成工業對於整體營運的穩步復甦趨勢抱持信心；然而，總體經濟前景仍不明朗，核心通膨與利率續高壓力尚未完全緩解，抑制全球終端需求回升力道，景氣波動週期或將延長。

寶成指出，公司將持續聚焦於強化經營韌性，投入資源於推動數位轉型，不斷積累核心強項與競爭優勢。