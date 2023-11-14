不降很難賣出去！中國一二三四線城市房價全面下跌

今年 8 月末中國政府展開新一輪救市，效果如何呢？

近日緯房研究院、中國城市經濟學會房地產專業委員會發布了 10 月下旬一二三四線城市房價變化情況的數據。微信公眾號《城市財經》指出，結論很明確：全線下降。

房價仍在下跌 不降很難賣出去。

第一、北上廣深四大一線城市房價同步下跌。

無論是近三個月，還是最近半月，四大一線城市的跌勢從未改變。

細化到各區，同樣也是全面下跌。無論是核心區還是外圍區，都在下跌。

第二、二線城市集體下降。

東莞跌幅最大，過去三個月房價累計下跌了 5.56%。哈爾濱跌幅最，三個月累計下跌 1.96%。

成都、武漢、重慶、天津、南京、杭州、西安、濟南、青島、寧波、廈門等高級別城市，房價無一不在下跌。

第三、三四線城市跌幅更猛。

緯房研究院選取的三線樣本城市，房價也是清一色下降。

除了河南開封外，四線樣本城市全都在下跌。

中國房市進入新時代

如今的客觀事實是，房市已經進入了新時代。

這個論斷，是今年 7 月中共中央政治局會議上的新定調，原話是：適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢。

這種新形勢的轉變，總體說來至少有五大轉變。

第一、供應過剩。

澤平宏觀的數據顯示。各類城市的套戶比中，只有一線城市低於 1，二三四線城市都大於 1。

所謂套戶比，就是城市的房屋套數和戶數之比，大於 1 代表房子套數比戶數還多，供大於求。

第二、心態變了。

這種心態轉變，主要體現在兩方面。

一方面，年輕人不願再為高房價壓上餘生。

從之前的佛系，到躺平，再到今年的「絕代佳人」，這種社會現象的背後，反映的便是當下年輕人的心態轉變。

這一次調整，實際上是購房者不再願意為高房價買單。人生一半是執著，一半是釋然。既然執著沒用，那就釋然吧。

第三、槓桿拉不動。

上一輪房價上漲，已經掏空很多家庭的錢包，拉滿了中國家庭的槓桿率，很多家庭再也加不動了。

2021 年開始，居民槓桿率已經紋絲不動，這意味著槓桿率已經到達極限。民眾再也沒錢買房了。

不光沒能力負債，連消費也捉襟見肘。這種背景下，有房貸的家庭，大多在降負債表，即提前還貸，或者轉貸。

沒房的家庭，只能冷眼看世界。

第四、宏觀環境轉變。

宏觀環境轉變包括內外環境。

內部環境方面變化，就不多說了。

《城市財經》指出：「那時候，我們的物質雖然沒有現在豐富，但有盼頭有幹勁，紅紅火火，大家的收入蒸蒸日上，對未來預期滿滿。」

然而，如今……

外部環境方面，世界秩序撕裂，混亂程度達到新高，各地戰火紛飛，烏克蘭戰爭還未熄火，以巴戰爭已經打響。

第五、人口轉變。

去年中國人口見頂轉向，減少了 85 萬人。

目前公布 2022 年人口數據的 286 個中，人口增長的城市只有 128 個，兩個持平，人口減少的城市數量增加至 156 個。

人口減少城市數量佔了一大半，絕大多數都是三四線城市。

此外，四大一線城市去年常住人口集體減少。二線省會城市雖然仍有人口增量，但增量也大幅下滑。