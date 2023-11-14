〈生技論壇〉薛瑞元：生醫產業脆弱且重要 健保藥價正在改變

衛福部長薛瑞元今 (14) 日在生醫科技大未來論壇中提到，生技產業相當脆弱，但是是重要的產業，對人類健康有很大影響，因此要給產業好的發展環境，另外，全民健保藥價政策正在改變中，也對生技產業有正面影響。

薛瑞元認為，生技產業發展的特色，包含開發到上市時間長、能以小博大，雖然投入資金不多後面獲利高，但失敗機率也高、加上產品用於人體，通常法規嚴格，因此要思考台灣生醫產業的走向，投資面也要有好的評估工具。

他進一步說，生技產業相當脆弱，因此要給產業好的發展環境，如果產品成功就具有很大意義，對人類健康有很大影響，在此情形下需要呵護產業，不是用懷疑眼光，且生技是重要產業，有正確的觀念才可以健康發展。

法規方面，薛瑞元表示，衛福部努力推動法規，以細胞治療為例，隨著特管辦法通過後，截至今年 9 月底共有 268 件案子通過審查並執行中、人體生物資料庫管理將在三年內要訂定法規來保障個資、再生醫療雙法目前停在政黨協商階段，也是法案的最後一步。

薛瑞元認為，許多法規正在推動，法規推動生醫產業助益，也讓市場不至於太過混亂。

談到全民健保藥價政策，薛瑞元說，政策正在改變中，雖然有些改革還看不出來，但藥價對生技產業影響大。目前改革項目中，將讓新藥引進採取平行送審制度，過去是先完成 FDA 審查後再申請健保藥價，現在能 FDA、健保藥價同時送審，讓新藥更快取得健保價。

若新藥具備相關條件，在三期臨床試驗前可以先申請健保暫時性給付，另外，藥價調漲機制正在修正中，藉由藥價制度扶植國產學名藥。

薛瑞元指出，衛福部與健保署合力醫療系統電子化病例，希望在一定標準下，各醫療院所系統可以互通、採取共同規格，讓 AI、新創產品更容易普及到各醫療院所，不會受限各醫院的系統而難以推動。