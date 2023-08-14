〈焦點股〉汽車板Q3需求持續增強 敬鵬、高技抗跌

汽車板類股 7 月營收表現佳，今 (14) 日在敬鵬 (2355-TW) 盤中股價由黑翻紅帶動之下、包括電動車電源產品應用 PCB 供應商高技 (5439-TW)、定穎 (3715-TW) 股價也逆勢走強，業者指出，第三季來自客戶端的訂單相當強勢，有助業績向上攀高。

敬鵬 2023 年上半年營收爲 79.85 億元，毛利率 9.81%，年增 3.77 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年增 66.95%，每股純益 0.52 元。敬鵬 7 月營收以 14.01 億元改寫今年新高，並呈現月增及年增。

敬鵬獲去年以來的漲價效益，有助帶動毛利率成長，盈餘將持續走高，在汽車板客戶端對第三季起的訂單量預估也在成長中，在產能利用率提高及有利匯率因素之下，下半年預期業績將表現亮眼。

高技 2023 年第二季營收改寫歷史新高，7 月營收 4.01 億元再創歷史新高，高技認為 2023 年下半年在網通、車用市場訂單穩健挹注，下半年營運有機會優於上半年，力拚全年營收雙位數成長。且車用產品的 40-50% 高成長幅度將成為一大焦點。

高技 2023 年上半年營收 21.16 億元，毛利率 20.36%，稅後 2.53 億元，每股純益也達 2.53 元。

此外，定穎 2023 年 7 月營收 12.91 億元，也爲今年新高。

根據集邦科技 (TrendForce) 研究顯示，受惠於全球電動車滲透率持續提升及汽車電子化，車用板 2023 年產值預估年增 14%，達 105 億美元，占整體 PCB 產值比重由去年 11% 上升至 13%；至 2026 年車用 PCB 產值將有望成長至 145 億美元，占整體 PCB 產值比重則上升至 15%，估 2022-2026 年車用 PCB 產值 CAGR 約 12%。