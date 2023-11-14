中華開發資本與工研院攜手建構『生醫創新跨域合作平台』

為加速台灣生醫產業創新發展，中華開發資本 (下稱「開發資本」) 與財團法人工業技術研究院（下稱「工研院」）共同推動『生醫創新跨域合作平台』，使國家投入在生醫產業的研發能量再延伸至資本與產業界，進一步建構完善台灣智慧醫療生態系。

工研院與中華開發的合作係國內頂尖產研與一流投資機構的雙贏合作，產研加上開發資本提供的資源，掌握產業與資本投資方向，更能有效率的完成從研發到臨床轉譯到成功的商品化階段，工研院將提供研究開發、法規諮詢、雛型品試製、場域驗證、政府資源串接及人才培育等。開發資本則將提供創投對國內智慧醫療的投資觀點、篩選智慧醫療具潛力的公司並提供公司發展的附加價值、智慧醫療生態系的投資人關係網絡建立、中華開發資本平台資源共享等。

工研院副院長張培仁表示，隨著民眾越加重視自身健康，精準健康產業針對健康、亞健康族群提供預防醫學，也可提供患病後的精準治療，商機日益增加也持續吸引生醫新創前仆後繼投入市場。然而，一家生醫新創從零到成長茁壯，要歷經 9 個階段，包含：基礎研究，前期商品化，釐清產品定義、專利與法規，雛型品試製、臨床前試驗、臨床試驗，上市量產，上市後監督，最後進軍國際，不同階段共同的痛點都在「資金」。工研院過去即打造「一站式創新整合服務」，以 2022 年為例，就協助國內生醫新創廠商取得 3.5 億元的投資金額，輔導 175 家次業者，促成上千人次的業者參與媒合。為進一步加大輔導生醫新創的力道，工研院直接攜手國內募資 / 投資機構共同簽署 MOU，在生醫領域展開戰略合作，預計將從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入，同時推進，期盼擬透過平台力量，共同助攻台灣生醫新創成長茁壯。

中華開發資本大健康事業群總負責人何俊輝指出，工研院與本公司旗下生醫基金關注範疇相合，故雙方進行合作推動『生醫創新跨域合作平台』，以產研合作形式，加大開發資本在生醫產業的資本投入比重，並以工研院強大的研究專業加上已臻成熟的研發成果，優先透過中華開發建構的生技投資平台找尋不同階段更精準合適的投資對象。對於開發資本而言，建構台灣和兩岸生醫投資生態系一直列為生醫團隊的重要目標，在加入工研院進入體系之後，將使該架構的互補機制更形完整。

開發資本旗下目前已有兩檔新臺幣生醫基金與一檔人民幣生醫基金，另外包含自有基金部位，自生醫團隊成立以來，合計生醫產業累計投資規模已超過新臺幣 80 億元，海內外累計投資 50 多家生醫公司；新臺幣基金投資部份，長期以來係台灣生醫產業投資的重要支持力量，投資組合約有一半由開發生醫基金擔任領導投資人與董監事，係國內多家指標生醫公司早期階段最重要的創投股東。

中華開發資本代理總經理南怡君進一步表示，工研院為台灣學術研究與產業技術來源的重鎮，期待未來與工研院有更多的合作。開發資本將以超過六十年的投資經驗和人脈網絡與工研院共同成就建構最具台灣優勢的投資生態系。生醫領域的合作是一項重要的里程碑，其他包括當前各界重視的半導體、智慧製造及綠能等議題，都將是未來合作重點。南怡君強調，產研與資本合作是促進技術創新的必要形式，對於推進產業發展具有高度催化效果。