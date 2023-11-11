〈能源盤後〉需求擔憂、潛在供應過剩 原油連3周下跌

國際油價周五 (10 日) 收高，但本周仍因需求前景和供應過剩的預期令人擔憂，超過了以哈戰爭相關的供應風險，原油期貨連續第三周下跌。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.43 美元或 1.9%，收每桶 77.17 美元，本周跌幅 4.2%。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 1.42 美元或 1.8%，報每桶 81.43 美元，本周跌幅 4.1%。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 2.19 美元，但本周仍跌 0.5%。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.74 美元，但本周仍跌 6.2%。

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 3.03 美元，本周大跌 13.7%。

市場驅動力

交易員目前最關心中國疲軟的經濟數據，以及對美國和全球經濟潛在放緩的擔憂。

美國密西根大學周五公布，美國 11 月消費者信心指數自前月的 63.8 降至 60.4，為連續第四個月下降。

本周原油價格回吐以哈戰爭爆發所帶來的風險溢價後，觸及 7 月中旬以來的最低水準，接著開始反彈。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，石油市場的情緒已經改變，最初定價出於地緣政治風險溢價，但最後仍迎來大幅修正。

夏季和秋季油價的上漲在很大程度上歸因於供應擔憂，沙烏地阿拉伯於 7 月實施每日 100 萬桶的減產，並承諾將持續減產至年底；俄羅斯也承諾繼續減產 30 萬桶 / 日到年底，但分析家稱俄羅斯似乎已經增加了出口，增加了市場壓力。

但沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲周四駁斥了石油需求疲軟的說法，稱這是投機者的「策略」。

同時，Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，石油供應過剩的潛力可能是近期油價下跌的主因。

然而，他稱沒有看到任何需求疲軟的跡象 (若經濟陷入衰退，需求應會轉疲，油價應隨之下降)，但油價能否回升至 100 美元將取決於石油輸出國組織 (OPEC)11 月 26 日舉行的下一次會議，看成員國是否決議「深化並擴大減產」。