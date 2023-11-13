諾和諾德減肥藥有助於降低心血管疾病發生機率! 中國將解凍波音737 Max交易!

一、 美股盤前市場新聞和投資焦點

1. 美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 58 分)：

道瓊指數：下跌 -55 點，跌幅 -0.16% 至 34283。

那斯達克 100 指數：下跌 -54，跌幅 -0.35% 至 15542.25。

標普 500 指數：下跌 -11.00，跌幅 -0.25% 至 4419.50。

【今日總經數據】日本 PPI、IBD/TIPP 經濟樂觀指數、APECE。

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二、美股盤前關注重點

1. 底特律三大車廠生產工人反對新勞務合同：

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2. 諾和諾德減肥藥有助於降低心血管疾病發生機率：

(NVO.US) 於上週末公布的研究顯示，其減肥藥物 Wegovy 除了已知的減肥作用外，也有助於降低心血管疾病發生的機率，未來有機會進一步擴大使用。該研究發布在《新英格蘭醫學雜誌》上。此研究主要針對超過 1 萬 7 千 6 百名患有心臟病但沒有糖尿病的患者。研究結果顯示， Wegovy 對非致命心臟病患者發作的風險降低 28%，非致命性中風的風險降低 7%，並將心臟相關死亡風險降低 15%。此研究結果將有助於擴大 Wegovy 的保險覆蓋範圍。

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