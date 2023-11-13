寶陞擬12月中旬IPO上櫃 2024年營收仍有雙位數成長

專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞國際 (2948-TW) 上櫃案已獲櫃買中心董事會通過，由兆豐證券擔任主辦券商，依時程規劃，寶陞國際將在 12 月中旬正式上櫃掛牌交易，寶陞前三季營收 16.69 億元、稅後純益 9103 萬元、每股純益為 3.67 元，法人估寶陞 2024 年營收將成長 10-12%。

寶陞國際 2023 年前三季營收 16.69 億元，毛利率 40.13%，稅後純益爲 9103 萬元、每股純益為 3.67 元。

寶陞國際受惠近年大力擴張美國地板、居家裝修市場業務佈局，包括擴增旗下加州、德州直營分銷據點、倉儲空間與物流車隊，加上採取多元化、因地制宜產品線策略，以及完善供應鏈管理等成效展現，成功帶動旗下 Artisan Hardwood 高階地板自有品牌市場知名度及銷售客戶量體擴增，帶動寶陞近五年整體營收規模年複合成長率 (CAGR) 達 33.5%。

寶陞國際為堆疊未來營運成長態勢，今年第三季擴增佛州營運據點及倉儲已正式啟用，並持續深化多元產品線以滿足客戶一站式購足需求，以期創造寶陞未來營運更上層樓。

寶陞為全美最大台灣自有品牌地板通路商，深耕美國市場近 12 年基礎，目前美國地區銷售佔比達 94% 為主要營運區域，而台灣地區銷售佔比為 6%，旗下 Artisan Hardwood 高階地板自有品牌於加州站穩良好營運基礎，寶陞集團自 2018 年起擴大美國業務版圖並於德州地區佈建直營分銷據點，至今已擁有六個直營分銷據點與倉儲，包括加州 2 個、德州 3 個，以及今年第三季新增佛州 1 個分銷據點，同時亦擁有超過 20 台卡車的自建物流車隊，有效快速、高效率提供客戶在地供貨服務，不僅帶動德州直營分銷據點近五年營收成長逾 6 倍。

寶陞董事長黃楷倫指出，寶陞在美國市場經營採取「縮短營銷通路層級」營運模式，不僅在產品定價上相較同業更具 10-12％優勢，更有效於第一線掌握客戶對於產品反應、同業與市場變化趨勢，加上良好採購供應鏈管理，助力寶陞新品開發時間約 2-3 個月便迅速推出，相較同業平均約 6-9 個月新品開發具備高度彈性產品設計開發實力。

目前寶陞旗下 Artisan Hardwood 高階地板自有品牌銷售產品涵蓋海島型木地板、超耐磨地板、以及 SPC 石塑地板等，近年也持續擴增包括櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等，以滿足客戶一站式採購需求。

寶陞今 (13) 日在興櫃的最後成交價爲 100.5 元。