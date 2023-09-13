寶陞國際上櫃申請獲OTC審議通過 擬12月中旬掛牌

專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞國際 (2948-TW) 的上櫃申請案，今 (13) 日獲 OTC 審議通過，依時程規劃，寶陞國際可望在 12 月中旬正式上櫃掛牌交易，寶陞國際興櫃最後成交價格爲 104 元，較昨日下跌 5.6 元或 5.11%。

寶陞國際 2023 年 8 月營收達 2.01 億元，並改寫歷年同期次高表現，月增 0.61%，年減 8.09%，2023 年 1-8 月營收 14.91 億元，年減 4.87%。

寶陞國際 2023 年上半年營收 10.9 億元，毛利率 38.07%，年增 4.94 個百分點，稅後純益爲 6998 萬元，年減 23.28%，每股純益爲 2.82 元。

寶陞國際 8 月營收站穩 2 億元水準，主要受惠集團積極擴大北美地區整體業務接單表現，同時持續精進旗下加州、德州及佛州共 6 個營運據點與倉儲中心管理效率等。

寶陞仍不斷豐富旗下據點產品線，包括櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等，以利於滿足零售商、裝修工、設計師等客戶一站式購足優勢，並持續助力整體營運正面良好效益，更加推升寶陞單月營收已連續四個月逐步向上成長水準。

寶陞國際除持續優化整體物流運送與倉儲管理效率，更結合 AR 擴增實境技術，完整呈現地板系列產品視覺化，有助於提升與顧客溝通效率、交易意願，進一步擴大集團於美國建材市場的市占率及競爭力。

展望 2023 年第三季，寶陞持續觀察美國整體房市需求對於居家裝修消費意願，憑藉集團擁有專業研發設計團隊、以及縮短營銷通路之差異化營運模式，並透過中國、美國、東南亞等地區分散供應鏈採購等優勢，大幅降低斷鏈風險。

且寶陞仍持續根據不同地區消費者偏好改良地板花色、風格等系列設計，達到快速推出相關新品搶攻市占率表現，有效推升集團擴大美國業務銷售及經銷布局效益逐步展現，助力創造集團未來營運良好成長動能。