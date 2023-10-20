寶陞上櫃案獲通過 擬12月中旬IPO

專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞國際 (2948-TW) 今 (20) 日獲櫃買中心董事會通過上櫃案，由兆豐證券擔任主辦券商，依時程規劃，寶陞國際可望在 12 月中旬正式上櫃掛牌交易。寶陞今天興櫃最後成交價爲 109 元。

寶陞國際 2023 年上半年營收 10.9 億元，毛利率 38.07%，年增 4.94 個百分點，稅後純益爲 6998 萬元，年減 23.28%，每股純益爲 2.82 元。

寶陞於美國經營地板銷售業務多年，深耕當地地板及室內建材相關之區域零售商、以及設計師、裝工等專業工作者之多元屬性客戶，並於加州洛杉磯及德州達拉斯、休士頓及聖安東尼奧等地區完善建置營運據點、倉儲中心，以「縮短營銷通路層級」營運模式，不僅在產品定價更具競爭力，且地板相關產品具備彈性設計改良，以及擁有自有物流車隊滿足即時供貨，快速掌握美國各區市場需求並創造良好銷售表現等利基，以美國銷售區域分布來看，2023 年前三季加州、德州等地區營收比重分別為 31.63％、32.48％。

寶陞仍積極完善多元產品線策略布局，旗下自有品牌 Artisan Hardwood 銷售產品涵蓋海島型木地板、超耐磨木地板、以及 SPC 石塑地板等，近年亦持續擴增包括櫥櫃、石英石檯面、中島、室內裝修邊條等產品線，有效滿足零售商、裝修工、設計師等客戶一站式購足優勢，2023 年前三季實木複合地板、SPC 石塑地板、強化超耐磨地板、以及其他室內裝修建材等產品營收比重分別為 52.23％、36.26％、4.28％與 7.23％，除看好美國 SPC 石塑地板為市場主流地板產品之一，且寶陞於今年第一季寶陞推出具有防水功能的超耐磨地板新品，以期增添未來銷售挹注。

展望未來營運，寶陞認為，雖然近兩年隨著全球升息、通膨升溫影響美國新屋房市表現，惟觀察由於美國的房屋整體屋齡持續攀高，且大部分房屋為 1980 年之前建造，看好美國舊屋翻新剛性市場需求，有助於挹注旗下自有品牌 Artisan Hardwood 良好業務拓展條件，寶陞仍戮力深化美國德州及東岸業務接單動能，且隨著今年下半年佛州新營運據點正式加入營運貢獻，助力集團拓展美國東南區銷售版圖，可望在新產品、新據點投入效益逐步展現於未來營運良好表現。