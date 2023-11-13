華碩ROG推旗艦顯示卡 GPU首採液態金屬散熱

華碩 (2357-TW) 玩家共和國 ROG 今 (13) 日推出 ROG Matrix GeForce RTX 4090 旗艦顯示卡，首創在 GPU 上採用液態金屬散熱解決方案。

ROG Matrix GeForce RTX 4090 是首款採用液態金屬作為導熱材質的顯示卡，可以快速轉移 GPU 上的晶片熱源。同時搭載一體式冷卻迴路 (Cooling Loop)，包含全覆蓋式散熱片與最佳化的水冷液流速，並搭配 700mm 散熱通道、360mm 散熱器，確保顯示卡始終維持勁冷。

ROG Matrix GeForce RTX 4090 支援第三代 RT 核心、第四代 Tensor 核心與 DLSS 3 技術，為玩家帶來更順暢、更身歷其境的遊戲體驗。

ROG Matrix GeForce RTX 4090 還支援可自訂的軟體功能，在電壓調節模組 (VRM)、電感以及電源輸入電路上，增加額外的感測器，將監測數據匯入 ASUS GPU Tweak III 應用程式中的「熱圖 (Thermal Map)」，就可以即時分析詳細的散熱效能。

ASUS GPU Tweak III 還有功率偵測 (Power Detector+) 技術，可個別偵測 12VHPWR 線上六個單獨引腳的異常情況，如遇故障且需重新差別電源時，會以警示提醒使用者。另外新增「哩程統計 (Mileage)」功能，可以追蹤顯示卡在不同功率下的使用狀態，玩家可以在執行遊戲時，掌握負載相關資訊。