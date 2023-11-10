〈能源盤後〉油價從四個月低點反彈 終結連二黑 布蘭特站回80美元

國際油價周四 (9 日) 從四個月低點反彈，一甩前兩日因中國消費者需求疲弱而收黑的陰霾，但恐怕無助於本周周線擺脫下跌。

能源商品價格

12 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，收每桶 75.74 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 47 美分或 0.6%，報每桶 80.01 美元。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.16 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.1%，收每加侖 2.72 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.1%，收每百萬 Btu 3.04 美元。

市場驅動力

S&P Global Commodity Insights 石油市場、能源和汽車部門研究主任 Jim Burkhard 表示，雖然從原油市場基本面來看，並未出現即將到來的供給危機，但是供給中斷的風眼仍比以哈衝突爆發前高上許多。

他說：「以哈戰爭確實改變了中東的政治趨勢，但只要戰場還在遏制局面，影響石油市場基本面的能力有限。」

油價周二和周三連跌兩天，西德州和布蘭特原油分別跌到 7 月 17 日、7 月 19 日以來的低點，主因是中國貿易數據疲軟，令人擔憂起這個全球第二大石油消費國的需求前景。

XM 資深投資分析師 Charalapos Pissouros 表示，美國方面的數據也浮現需求疲弱的跡象，美國石油學會 (API) 本周稍早公布，美國上周原油庫存增加 1190 萬桶，加重原油價格周三的跌幅。

如果這項數據獲得美國能源資訊署 (EIA) 證實，將是 2 月以來最大的庫存增幅，但 EIA 的數據已經延後到 11 月 15 日才會公布。此外，EIA 的美洲天然氣供應報告，也推遲到 11 月 16 日再公布。

中國周四公布，10 月消費者物價指數 (CPI) 年比持平，略優於分析師預估的萎縮 0.1%，10 月生產者物價指數 (PPI) 則年減 2.6%，也略小於分析師預測的下滑 2.7%。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evengelista 說，這份數據揭露了經濟活動降溫發生之前的「通膨減緩」(disinflation) 趨勢，而經濟活動降溫可能導致能源消耗減少。

另一方面，路透引述知情人士報導，俄羅斯政府已經通知燃料生產商，俄國計劃中止所有對柴油和汽油的出口管制。

StoneX 堪薩斯市團隊主管 Alex Hodes 說，這些管制從 9 月 21 日起實施，目的在讓國內供給和價格恢復穩定。

俄國政府從 10 月 6 日起放寬部分禁令、允許從油管出口柴油，但保留所有汽油出口管制。柴油是俄國最大宗的石油出口產品。