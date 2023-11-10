儘管WeWork最終破產 創辦人諾依曼仍是億萬富翁

WeWork Inc. 直到破產之前，都沒有弄清楚要如何在市場賺錢，但這家公司的共同創辦人諾依曼 (Adam Neumann) 還是靠著成立這家公司，賺進億萬美元財富。

這家辦公室租賃公司於本周宣布破產，在其上市兩年後。這家公司目前 150 億美元資產，但負債達 190 億美元，公司估值蒸發 99%，包括軟銀集團公司和願景基金在內的長期投資者損失慘重。

但另一方面，2019 年被驅逐出公司共同創辦人諾依曼，並未因這次破產傷筋動骨。

對於 WeWork 的破產，44 歲的諾伊曼在一份聲明中表示，「對我來說，在一旁眼睜睜地看著 WeWork 未能利用好一個比以往任何時候都更重要的產品，這是一個挑戰 」。

但是做為旁觀者，他避開了損失。 2019 年，諾伊曼由於搞砸了 WeWork 的首次公開募股 (IPO) 交易，被迫卸任 WeWork CEO。 當時，軟銀為了將諾伊曼趕出公司花了不少錢，最終經由官司，在 2021 年雙方達成和解，諾伊曼拿著約 4.8 億美元退出了 WeWork 董事會。

雖然被趕出公司讓諾伊曼名譽掃地，但卻讓他獲得了不少現金補償。 彭博億萬富翁指數顯示，諾伊曼現在依舊是億萬富翁，淨資產 17 億美元。

當然，諾伊曼並非毫髮無傷，WeWork 在 2021 年透過 SPAC 上市時，他的財富為 23 億美元，其中近三分之一是 WeWork 股票。 自那以來，WeWork 股票的價值已經幾乎可以忽略不計。

然而，他此前曾從大量套現中受益，包括 1.85 億美元的競業禁止費和向軟銀出售股票的 5.78 億美元，軟銀還以他的 WeWork 股票作為抵押品，為他提供了 4.32 億美元的貸款。

相較之下，WeWork 的破產，使億萬富翁孫正義創立並領導的軟銀，損失了約 115 億美元的股權，還有 22 億美元的債務懸而未決。

破產程序預計將持續數月時間，並將決定債權人如何分配公司剩餘資產。 到目前為止，法庭文件顯示，該公司數十億美元的債務將轉換為股權，而幾乎所有股東和低等級債券的所有者都將被消滅。