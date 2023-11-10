〈焦點股〉合一新藥獲中國藥證 股價鎖漲停委買高掛逾9000張

合一 (4743-TW) 開發的糖尿病足潰爛新藥速必一香雷糖足膏，獲得中國國家藥品監督管理局批准上市，激勵今 (10) 日股價跳空漲停鎖住，委買高掛逾 9000 張，同集團的中天 (4128-TW)、鑽石投資 (6901-TW) 同步亮燈。

合一總經理鄭志慧表示，糖足潰瘍 (DFU) 為全球未滿足的醫療需求，是糖尿病患者致殘、致死的主因之一，每年數以百萬人因此截肢，兩岸糖尿病患占比超過 10%。

鄭志慧提到，速必一香雷糖足膏研發期長達 15 年，是全球首項探索調節傷口 M1/M2 巨噬細胞試驗藥物治療 DFU 的創新藥物，在臨床上有顯著療效，隨著通過在中國上市，未來將可滿足兩岸醫療需求。

依據國際糖尿病聯盟 (IDF)2021 年統計，中國大陸成人糖尿病患者數達 1.41 億人，發病率高達 13%；糖尿病足患病率也明顯增加，全球發病率約 6.3%，中國大陸 50 歲以上的糖尿病患者，糖尿病足的發病率高達 8.1%，估計糖尿病足潰瘍患者數超過 750 萬人。

此外，糖尿病足潰瘍患者年死亡率高達 11%，而截肢患者死亡率更高達 22%，嚴重危及生命。合一表示，糖尿病足花費巨大，約占整個糖尿病醫療費用的三分之一，造成患者個人、家庭、醫院與社會嚴重負擔。