〈台股盤後〉台積電收紅撐盤 小漲4點收16745點守住半年線

台股今 (9) 日延續震盪，在台積電收紅以及傳產撐盤下，小漲 4.82 點或 0.03%，收 16745.65 點，半年線失而復得，成交金額 2451 億元；不過，櫃買指數收黑，下跌 0.22 點或 0.1%，收 219.58 點。

台積電今日小漲 1 元或 0.18%，收 557 元，鴻海也漲 0.9%，聯發科則跌近 1%，AI 股表現分歧，廣達漲 1.9%、緯創漲 1.3%、技嘉營收報喜，也漲 2.9%，佳世達、奇鋐均漲逾 1%，但光寶科、英業達、仁寶走弱。

其他像是群光漲 2.8%，PCB 相關的金像電、健鼎、台光電等漲逾 2%，南電則收黑。不過，電子通路雙雄文曄跌 3%，大聯大也跌 1%，致茂、南亞科、群創、華邦電、研華等跌逾 1%，為今日較弱勢的電子指標。

高價股方面，股王世芯 - KY 續強，漲 6.4%，收 3240 元、力旺也漲 5.6%，創意漲 2.8%，大立光收平盤，但緯穎、材料 - KY、譜瑞 - KY 收跌 1%，信驊、祥碩、亞德克 - KY、M31 等也收黑。

傳產股來看，南亞漲逾 1%，在台塑四寶中表現最為突出，成衣雙雄走強，聚陽上漲 2.6%，盤中更一度衝上 400 元新高，儒鴻也漲 1.7%。另外，億豐漲 2.8%，航運股中則以長榮、長榮航表現較佳。