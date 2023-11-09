緯創Q3獲利季增44% 前三季每股賺2.9元

緯創 (3231-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，單季稅後純益 47.02 億元，季增 44.3%，年增 27.2%，每股純益 1.67 元。前三季純益 81.34 億，年增 15%，每股純益 2.9 元。

緯創第三季營收 2170.4 億元，季增 4.6%，年減 13.2%。毛利率 7.9%，季增 0.3 個百分點，年增 0.7 個百分點。營益率 3.1%，季增 0.6 個百分點，年增 0.4 個百分點。稅後純益 47.02 億元，季增 44.3%，年增 27.2%，每股純益 1.67 元。

緯創前三季營收 6365.17 億元，年減 12%，毛利率 7.5%，年增 1 個百分點，營益率 2.6%，年增 0.3 個百分點。前三季純益 81.34 億，年增 15%，每股純益 2.9 元。

10 月產品出貨狀況，緯創表示，NB 出貨 170 萬台，雖月減 30 萬台但符合預期，也未修正第四季 NB 展望，預估將維持與第三季持平。桌上型電腦出貨 80 萬台，與 9 月持平；螢幕出貨 80 萬台，月減 20 萬台。GPU 伺服器則呈逐月向上趨勢。

對於第四季 NB 出貨展望，緯創維持持平看法，桌上型電腦以及螢幕也較第三季持平。伺服器部分，近期持續熱絡的 AI 伺服器，緯創預期 GPU 伺服器將逐月往上；企業伺服器第四季將小幅提升。整體而言，伺服器下半年出貨將優於上半年。

展望明年，緯創表示，由於今年 PC 市場持續低迷，使基期相對低，因此明年 PC 相關的 NB、桌上型電腦及螢幕都將小幅成長。伺服器部分，緯創認為，無論 GPU 伺服器或企業伺服器都較今年成長，其中 GPU 伺服器為主要成長動能。