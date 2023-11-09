面板雙虎10月營收同步月減13% 彩晶微增

面板雙虎今 (9) 日公告 10 月營收，在出貨下滑影響，友達營收 211.67 億元，月減 13.8%、年增 23.2%；群創營收 172.91 億元，月減 13.2%、年增 10.7%。不過，彩晶繳出月增表現。

友達 (2409-TW) 前 10 月營收 2057.86 億元，年減 2.6%。10 月面板總出貨面積達 161.7 萬平方米，月減 21.9%。根據友達法說釋出展望，第四季面板出貨面積將季減 14-16%，但在產品組合改善下，產品平均單價 (ASP) 可望季增 1-3%。

群創 (3481-TW) 前 10 月營收 1756.27 億元，年減 8.3%。10 月大尺寸合併出貨量共計 826 萬片，月減 11.1%、中小尺寸合併出貨量共計 2081 萬片，月減 2.8%。群創預估，第四季大尺寸面板出貨量季減 7-9%、ASP 持平；小尺寸出貨量及價格則均季減 11-13%。

彩晶 (6116-TW) 前 10 月營收 103.98 億元，年減 28.7%。10 月中小尺寸面板出貨量共計 1238 萬片，月減 13.6%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計 15.9 萬片，月減 39.1%。