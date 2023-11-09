〈楊金龍立院備詢〉看台股應居高思危 撂重話回應央行繳庫質疑

中央銀行總裁楊金龍今 (9) 日於立院備詢時指出，過去台股重返萬八時的經濟基本面相當好，今年台股主要受美股影響反彈，仍提醒投資人，「要居高思危」。

楊金龍認為，今年我國經濟成長率 (GDP) 有望保 1，明年較今年好，但提醒投資人，對於股市要居高思危。

對於物價，楊金龍提到，不可否認近 2 年物價處在較長時間的上漲期，但這一波通膨是全球性，並非只有台灣，且各國央行升息的幅度與通膨高低有關。

繳庫多成原罪？楊金龍罕見撂重話

另一方面，對於外界質疑央行是國庫的金雞母，楊金龍罕見下重話「難道我繳庫是犯罪？」，說明央行繳庫從來都不是經營目標，貨幣政策 20 年以來均達到目標。

央行預計明年度繳庫達 2000 億 2706 萬元，不僅較今年增加 193 億 194 萬 5 千元，也將創 2010 年以來的 14 年新高。

楊金龍進一步說明，央行經營目標是金融穩定、健全銀行業經營，貨幣對內對外幣值穩定，並進一步協助經濟發展，若央行沒有達到經營目標造成金融危機、房地產泡沫，「那合理的懷疑我接受」。

楊金龍強調，內部理事從來沒有討論繳庫。

此外，對於立委問及新台幣偏弱，央行是否設有楊金龍防線，楊金龍則回應，匯市是動態變化，若其他非美貨幣同步貶值，就不認為新台幣是貶值，一旦匯市波動大影響市場秩序，央行會進場調節。