蹲低才能跳高！投銀人士：今年M&A交易平靜 來年可期

一些全球頂級投資銀行家認為，一旦全球經濟、地緣政治衝突和監管障礙消退，今年減少的企業併購交易 (M&A) 活動將為日後回升奠定基礎。

LSEG 數據顯示，今年前 9 個月全球併購交易 (M&A) 總額達 2 兆美元，較上一年同期下降 27%，且創下 2013 年以來的最低水準。

高盛 (GS-US) 全球併購共同主管 Stephan Feldgoise 認為，各家企業的執行長和董事會不需要非常清晰地了解未來，只需要一定程度的穩定性。他樂觀認為，「M&A 交易將會重新熱絡，但顯然會一陣一陣的。」

聯準會 (Fed) 升息對抗通膨所帶來的不確定性、以哈戰爭和俄烏戰爭，以及對潛在經濟放緩的擔憂、反壟斷監管機構對大規模 M&A 交易的敵意，這些都令 M&A 市場承壓。

美銀全球 M&A 交易主席 Steven Baronoff 指出，這就是一些公司認為現下毋須進行 M&A 交易的理由，因為等待是比較謹慎的作法。

石油巨擘雪佛龍 (CVX-US) 上個月宣布將以 530 億美元的交易收購赫斯公司 (HES-US)，此前不到兩周，勁敵 Exxon Mobil (XOM-US) 宣布將以 595 億美元收購 Pioneer Natural Resources (PXD-US)，這是今年迄今最大的兩筆交易。

摩根大通 (JPM-US) ）全球併購負責人 Anu Aiyengar 指出，上述兩筆交易都是全股票交易，顯示越來越多企業以其股票作為貨幣，降低收購目標對現金交易恐其估值遭低價鎖定的擔憂。

Aiyengar 提到，在微軟 (MSFT-US) 和 Illumina (ILMN-US) 等大公司萬眾矚目的訴訟帶領下，企業也更加願意直接與監管機關對簿公堂，「訴訟已經從一種保險政策轉變為一種策略。」

Centerview Partners 投資銀行聯席總裁 Anthony Kim 表示，儘管 M&A 產業經歷艱難的一年，但其公司仍持續招聘，因為他必須確保在情況有所改善時有充足人力可利用。他說：「情況正在改善，我們必須為未來做好計畫。」

瑞穗美洲投資和企業銀行業務主管 Michal Katz 表示，M&A 交易環境中的挑戰為「能夠創造性地建立交易」的收購者提供了機會，意味企業或私募股權公司若能建立足以彌補估值差距的結構，就可獲得融資合作夥伴的支持。