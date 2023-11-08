鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至0.01元，預估目標價為100元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.01元上修至0.01元，其中最高估值1.68元，最低估值-0.66元，預估目標價為100元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.68
|9.23
|14.1
|最低值
|-0.66
|1.65
|3.03
|平均值
|0.26
|5.48
|8.36
|中位數
|0.01
|5.77
|9.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|28,329,000
|38,436,630
|47,279,890
|最低值
|25,987,340
|28,959,890
|31,519,940
|平均值
|26,656,170
|33,316,050
|38,393,400
|中位數
|26,318,250
|32,880,340
|36,463,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。