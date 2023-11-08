鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至42.13元，預估目標價為516元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.08元上修至42.13元，其中最高估值45.34元，最低估值37.36元，預估目標價為516元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|45.34
|51.39
|57.59
|最低值
|37.36
|37.48
|39.07
|平均值
|41.75
|42.97
|48.29
|中位數
|42.13
|42.89
|46.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|72,490,850
|79,747,000
|91,412,200
|最低值
|70,153,260
|70,730,000
|72,865,000
|平均值
|71,079,900
|74,509,010
|83,203,450
|中位數
|70,862,000
|74,908,000
|82,309,360
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|35.31
|27.27
|30.11
|31.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
|58,094,331
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。