鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至42.13元，預估目標價為516元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.08元上修至42.13元，其中最高估值45.34元，最低估值37.36元，預估目標價為516元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 45.34 51.39 57.59
最低值 37.36 37.48 39.07
平均值 41.75 42.97 48.29
中位數 42.13 42.89 46.32

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 72,490,850 79,747,000 91,412,200
最低值 70,153,260 70,730,000 72,865,000
平均值 71,079,900 74,509,010 83,203,450
中位數 70,862,000 74,908,000 82,309,360

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 35.31 27.27 30.11 31.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		 70,286,871 61,130,592 55,358,788 58,094,331

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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