ETF狂潮引起金管會警示！帶你探索熱門ETF的關鍵

近年來，金融市場中最受矚目的工具之一非 ETF 莫屬。ETF 儼然成為眾多投資人的首選，引起廣泛關注和參與。根據最新數據，台股 ETF 總受益人數已突破 584 萬人，截至今年 9 月底的統計數據顯示，目前市場上已有 237 檔 ETF 掛牌上市交易，總規模超過新台幣 3.2 兆元。然而，金管會發出警告，提醒投資人「高股息 ETF 不適合每個人」，訴求「高配息頻率的 ETF」可能須承擔較高的交易及配息成本，ESG 主題的 ETF 則更適合長期定期投資。此外，期貨信託 ETF、槓桿 ETF 和反向 ETF 存在著槓桿和反向操作風險，市價和淨值之間可能存在折溢價的問題。

那麼，為什麼 ETF 會如此受歡迎呢？其中主要原因包括多元化、低管理費、易於交易、透明度和不斷的產品創新。今天，永誠資產管理處將總結市場上一些熱門的 ETF，以幫助您了解它們的優勢和不足，並看看您心頭愛的 ETF 是否上榜。

台灣投資人偏愛高配息標的

高配息 ETF 融合了長期投資與穩定收益的優勢，透過定期派發股息，為投資人提供可靠的收入來源。這正是近年來高配息 ETF 屹立不搖且受到熱烈追捧的原因之一，來看一下這陣子很夯的 ETF 有哪些。

■ 復華台灣科技優息 (00929)

這支 ETF 融合了科技、高股息和月配的特點，成為近期最夯的配息相關標的。自 6 月掛牌以來，僅不到 5 個月的時間，宣布規模已突破千億元。

前十大持股包括：矽創、聯發科、健鼎、新普、京元電子、啟碁、大聯大、群光、瑞儀。

■ 群益台灣 ESG 低碳 50 (00923)

這支 ETF 根據 ESG 表現篩選成分股，排除高碳密度企業，並選取市值前 50 大的企業作為投資對象。約 75% 成分股屬於科技領域，並首次配息率接近 7%。由於台灣碳權交易所於 8 月成立，碳費徵收預計於明年正式實施，因此各大國際公司紛紛制定碳中和目標，吸引追求增長和高配息的投資者。

前十大持股包括：台積電、聯發科、鴻海、聯電、日月光投控、瑞昱、聯詠、創意、台達電、力積電。

■ 國泰永續高股息 ETF (00878)

比起上面兩檔 ETF，00878 恐怕是算老網紅了，到現在熱度還是不減，究竟是憑什麼呢？以永續（ESG）、高股息和季度配息為主打特點，並且價格相對便宜。它根據 ESG 標準篩選成分股，提供相對高的現金股息率，非常適合長期持有的投資者，使得 00878 在市場上繼續保持其吸引力。

前十大持股包括：廣達、華碩、緯創、光寶科、英業達、仁寶、大聯大、聯發科、宏碁、聯強。

■ 台新台灣永續高息中小型 ETF(00936)

00936 ETF 剛於今日掛牌上市，擁有高股息和月配的特點，完全就是台灣投資人的最愛，同時兼具「中小」和「永續」的優勢。也因此它具有蜜月行情，在今日成交量位居台股第一，並以選取上市中小型公司和上櫃公司為採樣母體，有中小型個股活潑的特性，顯得格外獨特。

前 10 大持股包括：東陽、聚陽、群光、京元電子、台勝科、臻鼎 - KY、中美晶、瑞儀、啟碁、豐泰。

■ 元大美債 20 年（00679B）

00679B 是台股首檔債券 ETF，美國債券被視為無風險資產，並且配息收益計入海外利息所得，具有節稅優勢。隨著市場預測升息循環即將結束，債市可能再次回到多頭，使得 00679B 成為投資者最喜愛的高債息月配息組合。

前十大持股：98.88% 為美國政府公債。

老牌 ETF 還是穩定受青睞

元大台灣 50（0050）、元大高股息（0056）是國內 ETF 規模前 2 名，0500 是基於台股市值前 50 大的個股，而 0056 ETF 是根據預估台股殖利率排名前 50 的個股進行選擇，所以成分股上還是有明顯的差異。就算有許多新 ETF 推出，它們的地位還是穩如泰山，0050 定期定額戶數突破 20 萬戶，成為國內首檔定期定額戶數突破 20 萬的 ETF，而 0056 在今年做出重大兩大變革：年配息改為季配息、納入收益平準金機制，除權息前開盤爆大量，可見魅力不減。

因每檔 ETF 的屬性與風險也不同，金管會提醒投資者，對於每檔 ETF 的屬性和風險，必須進行深入了解，特別是在兩個關鍵層面：

■ 產品面：包括瞭解 ETF 所追蹤的標的指數、成分證券或商品，以及追蹤差距（Tracking Difference，TD）或追蹤誤差（Tracking Error，TE）等因素。相關資訊可在投資信託公司的網站或公開資訊觀測站上找到。

■ 市場面：這方面需要關注買賣報價、交易量，以及 ETF 的折溢價差等資訊。這些資訊可在基本市況報導網站上輕鬆找到。

總結，投資人在把辛苦錢投入市場之前，必須謹慎地掌握這些資訊，全面評估各檔 ETF，避免過度跟風，導致辛苦錢投入之後，卻成為任人宰割的投資人。每個人都應該在市場中謹慎地掌握產品和市場方面的關鍵資訊，確保投資是基於理性的決策，而不是情緒或市場熱度的驅使。

（文章來源：永誠資產管理處）

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