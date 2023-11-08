〈力智法說〉本季庫存回到正常水位 明年營運審慎樂觀

PMIC 業者力智 (6719-TW) 今 (8) 日召開法說會，總經理黃學偉表示，經過數季庫存調節，各應用市場已有逐步復甦跡象，預期整體供應鏈庫存水位將在本季回到合理水位，審慎樂觀看待明年營運。

展望本季，黃學偉指出，以各應用來看，運算平台需求回溫較顯著，通路庫存也回到健康水位，其次是網通伺服器與工業用需求逐步回穩，但整體市場能見度有限，須密切觀察後續整體需求，目標仍是下半年優於上半年。

毛利率方面，力智第三季毛利率為 26.19%，復甦力道有限，黃學偉坦言，由於公司持續提列存貨跌價損失，因此毛利率表現有挑戰，中長期仍會以維持 4 成以上為目標。

針對筆電換機潮，黃學偉看好，隨著 AI PC 陸續問世、微軟停止支援 Win10，可望帶動企業換機潮，預期明年筆電需求將較今年成長，公司具備完整的電源產品解決方案，並導入眾多 EMS 大廠，待庫存調節告一段落後，新品滲透度將逐漸提升。

伺服器方面，黃學偉認為，市場經歷數季庫存調整已有成效，明年在伺服器 CPU 新平台出貨增加以及 AI 伺服器強勁成長帶動下，伺服器市場可望成長，力智也推出新一代伺服器、資料中心與 GPU 平台的 SPS 產品，可望增添明年營運動能。