〈力智法說〉Q2看法趨樂觀 下半年正向看

PMIC 廠力智 (6719-TW) 今 (12) 日舉行法說會，總經理黃學偉表示，近期感受消費性電子與部分急單，第二季營收動能比先前看法來得樂觀，且隨著下游庫存陸續去化，對下半年需求保持正向看法。

不過，黃學偉補充，由於第二季持續認列庫存跌價損失，毛利率表現恐仍有挑戰。

截至第一季底，力智存貨金額為 16.88 億元，季減 6.18%，但因營收規模收斂，平均銷貨天數從去年底的 230 天拉長至 288 天，力智預期，本季存貨金額可持續降低。

黃學偉指出，近期下游庫存陸續去化及特定終端市場需求回穩，消費性 PMIC 需求緩步回升，其他應用平台則受不同市場影響存在不確定性，在庫存調節、需求量已維持一段時間低檔的情況下，對於下半年需求保持正向看法。

細分各應用，隨著品牌廠與 EMS 經歷三到四季的庫存調整階段，消費性 PC 市場在新平台帶動下，有逐步復甦趨勢，力智從顯卡、PC/NB 都有完整解決方案，可因應市場需求提供。

資料中心方面，力智持續發展 V-CORE 搭配 Power Stage 與周邊產品，儘管中國伺服器市場現階段面臨庫存調節，但長期建置與需求上升趨勢依然存在，產業展望仍正向看待。