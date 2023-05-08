中華食品4月營收1.42億元年增8.36% 符合預期

台灣盒裝豆腐龍頭中華食品 (4205-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2023 年 4 月營收 1.42 億元，月減 5.25%，年增 8.36%，在原物料供略短缺之下，4 月營收仍符合預期，累計 2023 年 1-4 月營收 6.11 億元，年增 8.3%。

2023 年中華食品在 1 月營收以 1.81 億元創新高之後，2 月起營收下滑到 1.38 億元，目前營收仍穩定，但是在雞蛋供應略不足之下，出貨的雞蛋豆腐數量下滑，造成營收結構改變。

中華食品 2022 年財報，全年營收及獲利雙雙改寫歷史新高，稅後純益 3.53 億元、年增 5.69%，每股純益 3.97 元，公司擬配發去年股息每股 3 元，維持上一年的配發額度。

中華食品 2022 年營收 18.42 億元，毛利率 39.56%，年減 1.31 個百分點，稅後純益 3.53 億元、年增 5.69%，每股純益 3.97 元。

同時，中華食品追求生產效益及產能更新，高雄大樹及屏東潮州廠「兩廠合一」的新廠投資案正在積極趕工中，但依最新進度來看，新廠已經趕不上在今年量產，貢獻營收的年度將延後到 2024 年。

中華食品正在執行的高、屏「兩廠合一」生產新計畫，主要在納入未來 5 年產能擴張考量，完工量產後將有助生產效益的進一步提升，原計畫在今年下半年投產，但工程延宕，只能在今年底完成所有的硬體設置，明年投入量產。