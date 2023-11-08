日期定了！日經：「拜習會」將在11/15登場

據《日經新聞》報導，一名美國高階政府官員周二（7 日）透露，美國總統拜登和中國國家主席習近平正預定 11 月 15 日舉行會談。

拜登將於 11 月 14 日前往舊金山，出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會。若屆時他與習近平舉行面對面會談，這將是兩國元首自去年 11 月以來首次舉行實體會談。

拜登於 10 月 27 日在白宮接見中國外交部長王毅。拜登在會見中說：「美國和中國都需要負責任地管理競爭關係，並保持開放溝通管道，必須共同努力因應全球挑戰。」

美國將在明年 11 月舉行總統大選，民主黨和共和黨都可能對中國採取強硬立場，但美方也希望透過與中方保持高層溝通，避免因誤會而發生意外軍事衝突，或關係突然惡化。

拜登期望兩國軍方恢復對話，並在核武軍控等問題上取得進展。 他也敦促中國對中東採取更具建設性的態度。

在「拜習會」登場前夕，中國國家副主席韓正周三出席在新加坡舉行的第六屆創新經濟論壇開幕式，並發表主旨演講，他說近期中美高層接觸釋出了正面信號。

韓正指出，最近中美兩國展開的一些高層接觸，提升了國際社會對中美關係改善的正面預期。中方始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理中美關係。

韓正說，中方願與美方加強各層次的溝通、對話，推進互利合作，妥善管控分歧，合力因應全球性挑戰。