微軟股價在AI加持下創新高 恐將迎來回檔 但長期潛力仍強

在人工智慧 (AI) 重要夥伴成長前景樂觀的加持下，微軟 (MSFT-US) 周二 (7 日) 股價收高逾 1% 至每股 360.53 美元創歷史新高，市值約為 2.68 兆美元。

美股大盤周二全部上漲，其中 S&P 500 指數連續第 7 日收高，微軟則連漲 8 日，如此多日的漲勢為 2021 年 1 月 28 日以來首見，且超越 7 月 18 日創下的 359.49 美元前高點。

微軟公布最新季度財報後當日收高 3.1%，隨後迎來一連串上漲，其力道來自 Azure 雲端業務的提振。

但不只是財報，在經歷 8 月和 9 月的科技業疲軟潮後，微軟的表現已優於同業，自 9 月底以來，該股已上漲 15%，漲幅超過亞馬遜 (AMZN-US) 同期 12% 漲幅、Meta (META-US) 6.5%、輝達 (NVDA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 6% 的漲幅。Alphabet (GOOGL-US) 僅小漲 0.3%，特斯拉則下跌 13% 之多。

然而，分析師指出微軟的 14 天相對強度指數 (RSI) 可能是一大隱患。RSI 是衡量股票或指數動能或缺乏動能的指標，若下行至越接近 20，超賣程度就越大，反之接近 80 則表示股票處於嚴重超買狀態。

通常 RSI 低於 30 就表明股市可能準備反彈，而高於 60 表明股票可能準備回檔。微軟的 RSI 目前為 72.75，顯見已嚴重超買，並且可能即將回調。

但從長期潛力來說，這不意味微軟股票不值得購買，原因是微軟業務有許多亮點，其中包括雲端業務。在經過昨日 ChatGPT 舉行的開發者大會後，微軟的雲端業務應會收穫水漲船高的效益，意味著投資者未來幾日可能有更好的買進機會。