【量大強漲股整理】11月行情有機會延續反彈格局嗎?關鍵訊號看甚麼?該鎖定那些主流股?

美股四大指數週一小幅收紅，今日台股狹幅橫盤整理，尾盤上演甩尾秀，最後一盤急拉，指數收在今日最高，終場上漲 35.59 點，收 16684.95 點，成交量 2163.93 億元。

看一下三大法人: 外資買超 17.9 億元；自營商買超 3.58 億元；投信買超 13.03 億元；三大法人合計買超 34.51 億元。

台股早盤平盤震盪，低檔守住 16600 點關卡，雖美股昨日三大指數上漲，僅費半小跌，因台股跟費半指數連動性較高，所以今日走勢震盪，但而尾盤急拉，

收紅 K 棒，一舉收復半年線大關，日 K 出現連五紅走勢，但成交量創近期低點個股呈現輪動，以生技股、觀光股偏強；現階段市場已預期美國 12 月不會升息，台股出現較明顯反彈，短短四天時間，大漲逾 600 點，不僅以站回短期、中期跟長期均線，均線更是呈現多頭排列，Q3 財報 和 10 月營收陸續公布，業績題材股，將是市場聚焦的重點；籌碼面，外資在今年以來累積雖依舊呈現賣超，但近期有開始回補的動作，加上年底作夢行情，以及臨近大選，若持續補量，量能若能增至三千億，上攻 17,000 點，將不是問題。重點仍是在於選股。

個股部分，權值股，(2330-TW) 台積電，扮演撐盤要角，終場以 555 元收最高、(2454-TW) 聯發科，最新推出【天璣 9300 旗艦 5G 生成式 AI 行動晶片】，正式宣戰高通，這將是首款搭載天璣 9300 的智慧型手機，預計北京在 11 月 13 日發表，vivo X100 系列將預計 11 月 13 日北京發表，台灣則會在 12 月中下旬上市，將有機會挹注聯發科股價飆漲!(2454-TW) 聯發科，今日更是創下波段新高，來到 899 元大關! 距離 900 元僅差一步之遙! 佳螢早在經濟日報領先預告 828=>899(+71,000)

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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