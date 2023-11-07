默克專利權官司勝訴 禁中廠在德銷售侵權產品

電子材料大廠默克今 (7) 日表示，杜塞道夫地方法院今年 2 月的第一審判決中裁定科技創新公司默克勝訴，認定北京八億時空液晶科技股份有限公司侵犯默克的 1726633 號歐洲專利，禁止北京八億時空液晶科技在德國銷售含有侵權液晶混合物的液晶顯示器產品。

默克表示，此次判決顯示集團在液晶領域的強大專利權地位，以及龐大的產品組合，涵蓋液晶顯示產業各應用的面向，包括應用在電視的 PS-VA (Polymer Stabilized Vertical Alignment) 技術以及用於手機、筆記型電腦、平板電腦及顯示器的 FFS(Fringe-Field Switching) 和 UB-FFS(Ultra-Brightness Fringe-Field Switching) 技術，多樣化的先進專業技術突顯集團致力推動創新研發及產業生態的發展。

台灣默克集團 1989 年成立，深耕台灣超過 30 年，至今有超過 1100 名員工，業務涵蓋電子科技、醫療保健及生命科學三大事業體，在台灣共有 11 個據點。電子科技事業體中的顯示器科技事業致力提供台灣面板產業高品質在地生產及客製化之先進液晶材料、光阻材料、圖形化材料、反應型液晶材料科技，以及顯示器外的創新材料科技，以助力發展下世代的顯示器科技。

默克的『向上進擊』在台投資計劃證明對台灣市場的承諾，身為策略夥伴，依據客戶和合作夥伴不同的需求，提供穩定且高品質的產品和完整解決方案。

默克認為，專利保護在促進創新方面發揮關鍵作用，並深刻承諾與台灣的客戶和合作夥伴攜手，營造有利於公平競爭的良好商業環境。默克嚴格遵守其經營所在國家的法律法規，積極為台灣的永續發展做出貢獻，堅守負責任的商業實踐原則