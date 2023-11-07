共享泡沫幻滅 WeWork聲請破產保護

軟銀集團 (SoftBank) 支持的新創公司 WeWork 週一 (6 日) 向美國法庭聲請破產保護，由於 WeWork 營運模式及財務體質不佳，在不堪巨額負債和龐大虧損之下，共享辦公室帝國 WeWork 殞落，並成為軟銀投資虧損的一大黑洞。

共享辦公室運營商 WeWork 根據美國破產法第 11 章在紐澤西州聲請破產保護，擁有 WeWork 約 60% 股份並為其轉型投資數十億美元的軟銀承認，除非 WeWork 在破產時重新談判其昂貴的租約，否則該公司無法生存。

共享泡沫幻滅 WeWork 聲請破產保護 (圖：WeWork 官網)

WeWork 獲利能力仍然難以捉摸，因為它正在努力應對昂貴的租賃費用，以及一些企業客戶因為一些員工在家工作而取消業務。 2023 年第二季，支付空間費用消耗了 WeWork 營收的 74%。

根據一份破產聲請文件，該公司報告的資產和負債估算金額各在 100 億至 500 億美元之間。

金融機構和企業顧問凱威萊德律師事務所 (Cadwalader, Wickersham & Taft LLP) 8 月份在其網站上給房東的一份報告中表示:「WeWork 可以利用美國破產法的條款來擺脫繁重的租約。」這意味一些房東正準備迎接重大影響。

WeWork 曾是共享辦公運動先驅的企業，也是創投界寵兒，WeWork 創辦人 Adam Neumann 靠著個人魅力與舌燦蓮花，吸引數家知名創投公司與企業家投資該公司。

2019 年，WeWork 累計獲得軟銀集團、創投公司 Benchmark 和摩根大通等華爾街投行破百億美元投資，估值一度高達 470 億美元。

隨著新冠疫情、通膨飆升和經濟前景惡化，企業轉向遠距工作並削減支出，WeWork 虧損不斷擴大，Neumann 以犧牲利潤為代價追求高速成長，以及他奇異行為遭曝光，導致他在 2019 年下台，WeWork 股價也一路下滑。

軟銀被迫將對 WeWork 的投資翻倍，並聘請房地產行業資深人士 Sandeep Mathrani 擔任這家新創公司的執行長。

軟銀 2021 年達成一項協議，透過與一家空頭支票收購公司合併，以 80 億美元的估值將 WeWork 上市，但 WeWork 從 2021 年掛牌上市以來，其股價已經下跌 99%，紐約證券交易所在今年 4 月更發出下市警告。

今年執行長 Sandeep Mathrani 5 月宣布離職之後，市場對於 WeWork 後續發展更不看好。

2023 會計年度年第二季財報結果顯示，其營收達 8.44 億美元，年增 4%，同時前半年營收年增加 7%，但仍形成 3.97 億美元虧損，該公司更在財報中表明未來 12 個月能否繼續經營取決於資金流動與獲利能力。

WeWork 在 8 月已有三名董事因為不滿公司策略方向而退出董事會，隨後該公司進行債務重組，但這仍不足以避免破產。該公司上週從債權人那裡爭取到利息支付延期 7 天，以贏得更多時間與他們談判，但 WeWork 呈現病入膏肓情況，走上倒閉局面已成定局。