康師傅在中國做這件事 陸媒：膽子太大了

一張康師傅部分飲料漲價的告知函在中國網上瘋傳，其中在今年夏天大火的大瓶冰紅茶，漲幅達 25%。陸媒指出，漲價在飲品界不是什麼新鮮事兒，但漲幅大多在個位數，顯然沒有康師傅這般大膽。

康師傅漲價

「（人民幣，下同）3 塊是面子，4 塊是生活，不是小瓶喝不起，而是大瓶更有性價比」，這個今年夏天火爆網路的段子，被無數年輕人稱為「靈魂寄托」的精神源泉，恐將消失在冬天前。

據《市界》報導，11 月 2 日，一張康師傅部分飲料漲價的告知函圖片，在網上瘋傳，相關話題也迅速登上熱搜。內容是康師傅於 11 月 1 日起調漲茶飲 / 果汁系列飲品終端建議零售價，中包裝產品（500 ml 為主）從 3 元漲至 3.5 元，1L 裝產品從 4 元漲至 5 元，其中就包括最具代表性的 4 元冰紅茶。

不少網友因此產生負面情緒，「漲唄，以後不喝了」、「笑死我了，沒想到有一天，統一竟然成了康師傅的平替」、「消費者會用腳做出選擇」......

值得一提的是，網傳圖片落款處署名的杭州頂津食品公司，是頂新國際集團康師傅控股旗下最早的飲品公司，主要負責華東四省一市飲料的生產與銷售業務，並且是康師傅飲品華東區促銷活動平台公眾號認證主體公司。

不過，由於圖片缺少相關印章，因此真實性也遭到部分網友質疑。

對此，杭州頂津並未回覆置評請求。

儘管如此，在北京部分地區的線下商超與小賣店，康師傅冰紅茶等飲品的售價並不一致，很多大型商超已經漲價，新售價與網傳告知函價格相同。

屢試不爽的漲價手段

事實上，在飲品界漲價早就不是什麼新鮮事兒。

據不完全統計，今年以來，就有華潤怡寶、農夫山泉、養樂多、味動力等企業或品牌宣布漲價，只不過漲幅多在個位數，顯然沒康師傅這般大膽。日前貴州茅台也因為上調出廠價，而被送上輿論之巔。

10 月 31 日深夜，貴州茅台發布公告，宣布調高 53%vol 貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均漲幅約為 20％。

一邊是高檔飲品代表的貴州茅台，一邊是平價飲料代表的康師傅，在中國價位兩端的品牌，幾乎同時宣布漲價，漲價似乎已經成為飲品行業的新趨勢。

事實上，康師傅控股早已從漲價中嘗到了甜頭，而最具代表性的就是泡麵業務。康師傅曾在 2018 年和 2022 年漲價。

目前康師傅控股有兩大業務，按照今年上半年的構成來看，分別是比率 65% 的飲品業務與 34% 的泡麵業務，其他業務幾乎可忽略不計。

如今康師傅似乎想要把這種模式搬到飲料業務。對此中國食品產業分析師朱丹蓬說：「這標誌著中國品牌飲品告別 3 元時代，並向高價與高質發展。康師傅作為中國飲品界的大咖，漲價這一舉措既匹配行業發展的趨勢，也符合自身的需求。」

隨著民眾生活品質日益提高，的確有不少人開始在飲料選擇上有所升級，甚至追求低糖、零熱量、高纖維，並願意為此掏出更多錢。



只不過，康師傅的冰紅茶，還是原來的配方與味道，並不會因為漲價而出現任何改變，總會有人去找更合適的「平替」。