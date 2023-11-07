〈貴金屬盤後〉焦點轉向鮑爾等Fed官員本周演說 黃金走低

黃金期貨周一 (6 日) 下跌，投資人風險胃納擴大，並把目光轉向本周包括主席鮑爾在內多位聯準會 (Fed) 官員談話，尋找降息的可能性。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下滑 0.5%，報每盎司 1988.60 美元。

黃金現貨價下跌 0.7%，報每盎司 1979.19 美元。黃金現貨上周五盤中曾突破每盎司 2000 美元。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 說，市場風險胃納擴大，加上以哈戰爭在周末沒有令人意外的重大發展，奪走了黃金和白銀的避險風采。

由於中東衝突刺激避險需求，金價 10 月大漲逾 7%。

美股主要指數周一收紅，10 年期公債殖利率上揚，投資人關切本周至少 9 名 Fed 官員談話，包括鮑爾周四 (9 日) 的演說。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員押注 Fed 12 月將有 90% 機率按兵不動。

Wyckoff 說：「黃金和白銀市場多頭手中有一些銀彈，因為市場預期不會有進一步的升息，因此壓低美元。」

黃金對美國利率極為敏感，因為黃金本身不孳息，而升息會提高持有黃金的機會成本。而且黃金以美元計價，當美元攀升，對海外買家來說，買進黃金的成本也變高，因而不利金價。

Heraeus Metals 表示，若要讓黃金持續保持在每盎司 2000 美元，可能需要看到 Fed 降息更明確的訊號，還有投資人回頭擁抱 ETF。

根據美國期貨商品交易委員會 (CFTC) 上周五的資料，在截至 10 月 31 日為止一周，紐約商品交易所 (COMEX) 投資人持有的黃金期貨淨多頭部位為 15661 口。