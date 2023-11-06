廣達、英業達本周法說 聚焦AI伺服器出貨

AI 概念股今 (6) 日表現亮眼，廣達 (2382-TW)、英業達 (2356-TW、緯創 (3231-TW) 堅挺，緯穎 (6669-TW) 漲逾 3%。其中廣達、英業達及緯穎將在本周舉辦法說，市場聚焦各廠出貨表現。

根據 DIGITIMES 研究中心，從高階 AI 伺服器代工廠出貨狀況來看，英業達因掌握多個大型雲端業者與品牌訂單，2023 年在 L6 的出貨比重將佔近 6 成。英業達採用超微最新 MI300 系列 GPU 架構的 AI 伺服器新品，預計將在 2024 年第一季出貨，為 AI 伺服器出貨增添動能。董事長葉立力誠曾指出，AI 伺服器需求大，英業達會備好產能出貨。

廣達旗下雲達科技與輝達 (NVDA-US) 合作，推出 NVIDA MGX 架構搭配 NVIDIA Grance Hopper Superchip 的超大規模 HPC-AI 伺服器，已在 9 月上市，預計第四季放量，有望挹注 AI 伺服器出貨持續增溫。

緯穎近年跨入 AI 領域，客戶不乏雲端大廠，包含微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 以及亞馬遜 (AMZN-US)。緯穎自去年開始就有 AI 伺服器出貨，新訂單預估在第四季到明年第一季可陸續出貨。